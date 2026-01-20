Los efectos de la huelga de la flota: el 30 % de las pescaderías de Alicante echan el cierre

La huelga de pescadores del lunes, durante la cual toda la flota pesquera de la provincia quedó amarrada a puerto, ha tenido una fuerte incidencia en las pescaderías. Y es que alrededor de un 30 % no han abierto este martes por falta de género, mientras que las que sí lo han hecho solo pueden ofrecer a sus clientes peces de vivero, al corte o procedente del Cantábrico. Nada de pescado de costa del Mediterráneo. Todo en un contexto en el que la actividad del sector se ha retomado aún hoy en cuentagotas, dado que no será hasta mañana miércoles cuando la flota al completo vuelva a faenar.

El sector pesquero dijo basta en la jornada del lunes, muy crítico con la nueva normativa impuesta por la Unión Europea (UE). Las embarcaciones se quedaron en tierra en señal de protesta contra la obligación de avisar con dos horas y media de antelación de la llegada a puerto, así como del pesaje a bordo, medidas ambas, aseveraban, imposibles de cumplir. La movilización, con todo, surtió efecto, y por la tarde, tras una reunión con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, se obtenía el compromiso por parte del ministerio de una flexibilización de la normativa en estos dos puntos polémicos.

Pescaderías cerradas en el Mercado Central de Alicante por falta de género. / HECTOR FUENTES

El paro de la flota, con todo, ha tenido un fuerte impacto en las pescaderías de la provincia, dado que aproximadamente un 30 % de las mismas han optado por cerrar ante la falta de género. Una muestra de ello es la pescadería Marisol, del Mercado Central de Alicante. Jose, su responsable, señala que "podía haber abierto con pescado de vivero o al corte, caso del salmón o el atún, pero yo tengo una parada muy grande y no la hubiese podido llenar ni de lejos, dado que no hay nada de pescado de costa del Mediterráneo".

Los que sí se han aventurado a abrir son los de Pescados Corona, en el mismo mercado, pese a coincidir en que no hay ni un gramo de pescado de costa. Una de sus responsables, Ana María Corona, manifestaba que "no tenemos nada de boquerón, sardina o pescadilla de bahía, por poner solo algunos ejemplos. Así que nos hemos tenido que apañar con especies de vivero, de concha y también con las procedentes del norte. Además, somos autónomos, y por lo menos así podemos cubrir gastos". Los precios, en cualquier caso, se mantienen. "Otra cosa sería que la huelga durase más días", indica Corona.

Las pescaderías que han abierto lo han hecho con especies de vivero y el Cantábrico. / HECTOR FUENTES

Las pescaderías, pese a todo, se solidarizan con los problemas de los pescadores y entienden sus reivindicaciones, después de encadenar ya más de cinco años de recortes y nuevas normativas por parte de la Unión Europea.

Este martes algunas embarcaciones, pocas, ya han salido a faenar, teniendo en cuenta que muchos de los pescadores se desplazaron a Madrid con motivo de la reunión con el ministerio y ya llegaron a altas horas de la noche a Alicante. Por tanto, no será hasta este miércoles cuando la flota faene con total normalidad.

Otra pescadería sin actividad este martes. / HECTOR FUENTES

Lo que se consiguió es que no sea necesario avisar con dos horas y media de antelación de la llegada a puerto para evitar esperas innecesarias. La notificación, dependiendo de la distancia, se realizará en el momento en el que el buque ponga rumbo a puerto. En lo que respecta al pesaje a bordo, es una obligación que no se suprime por completo, dado que tendrán que seguir anotándose todas las especies capturadas y que estas coincidan con las posteriormente desembarcadas. El compromiso que se ha arrancado, eso sí, es que no se sancionarán las discrepancias en los kilos declarados, siempre que la declaración de desembarque sea correcta.

Seguridad

No obstante, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, Miguel Felipe Solbes Amor, advierte de que los acuerdos alcanzados no dan respuesta al problema más grave que afronta el sector. “La sensación al finalizar la reunión es agridulce. Se han conseguido algunos cambios, pero el tema más importante, que es la seguridad a bordo, sigue sin tenerse en cuenta”, ha señalado.

Solbes Amor subraya que, pese a los ajustes anunciados, la obligación de anotar todas las especies capturadas se mantiene, lo que obliga al patrón a abandonar el puente para realizar tareas administrativas, con el consiguiente riesgo para la navegación y la tripulación.

“Cuando el patrón tiene que estar fuera del puente anotando las especies, se está descuidando la vigilancia del barco y de las personas que van a bordo, y eso es un riesgo que no se puede asumir”, lamenta.