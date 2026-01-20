Grupo Soledad crea un holding para agrupar todas sus unidades de negocio

Grupo Soledad avanza en su hoja de ruta para garantizar la gobernanza de la compañía familiar de cara al futuro, cuando se vayan incorporando las sucesivas generaciones de la familia fundadora. Para ello, la firma ilicitana ha apostado por la creación de un holding que agrupe todas las unidades de negocio que tiene en estos momentos el conglomerado y que van desde la fabricación de neumáticos recauchutados a redes de talleres, pasando por la producción de material para infraestructuras.

Se trata de una estructura muy habitual en este tipo de compañías y que permite separar mejor la propiedad del grupo y la gestión del patrimonio familiar, de lo que es la dirección y el funcionamiento diario de las empresas. En este caso, la familia Pérez ha elegido denominar a la nueva matriz como Grupo Soledad Global.

Esta decisión se enmarca dentro del plan estratégico familiar que la empresa tiene previsto para los próximos 20 años, y que regula el funcionamiento de la familia y de la empresa durante este periodo.

Relevo generacional

El primer paso del plan ha sido la sucesión generacional en la dirección general del grupo, que ha pasado de Juan Ramón Pérez Vázquez a Joaquín Antonio Pérez Martínez. Asimismo, Grupo Soledad ha ejecutado otros cambios en la estructura de gobierno operativo, reforzado el funcionamiento de los distintos órganos de administración.

El actual CEO de Grupo Soledad, Joaquín Pérez Martínez, con su antecesor, Juan Ramón Pérez Vázquez. / INFORAMACIÓN

Grupo Soledad es un proyecto familiar que engloba un conjunto de empresas y que tiene su origen en 1984. Con el paso de los años se ha convertido en un grupo empresarial multisectorial líder en el sector del neumático y el caucho en España, Portugal, Francia y Marruecos.

En 2024 alcanzó una facturación consolidada de más de 400 millones de euros y agrupa 36 empresas, incluyendo redes de comercios y talleres como Confortauto, Blacktire, Ecological Drive, Fixcar y Neumago, así como un sólido bloque industrial formado por MCE, Caucho Industrial Verdú, Industrias del Neumático, Recycla - Tallans Navarro y Aceros y Servicios.

A pesar de su presencia en diferentes países, más del 86 % de la facturación de la compañía aún procede del mercado nacional. El conjunto de compañías que componen Grupo Soledad ya emplea a cerca de 1.300 personas, según consta en los últimos balances consolidados depositados en el Registro Mercantil.