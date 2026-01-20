Los libros de segunda mano de Twofaces saltan del Whatsapp a las tiendas físicas

Aunque no suele ser lo habitual, los negocios nativos digitales también pueden dar el salto al mundo físico, siempre que encuentren la fórmula adecuada. Es lo que pretende hacer ahora Twofaces, la startup alicantina que permite vender y comprar libros de segunda mano a través de Whatsapp.

Lejos de conformarse con el éxito que ya ha conseguido, con una facturación que ya alcanza los 18.000 euros mensuales, su fundador, el emprendedor Daniel Navas, acaba de cerrar un acuerdo con una de las principales distribuidoras del mundo editorial para vender también a través de las librerías.

La propuesta consiste en enviar a los establecimientos expositores con una selección de libros de segunda mano que pueden situarse en el mostrador para que los clientes puedan adquirirlos. Además, en el caso de que haya algún interesado en vender sus libros, solo tiene que escanear el código QR que hay en las cajas para acceder a la aplicación de Twofaces.

El beneficio para el librero es doble, tal y como explica Navas. Por un lado, el acuerdo, a través de Distriforma, ofrece a los establecimientos un margen de ventas similar o, incluso, mayor que el que obtienen por un libro nuevo. Y, por otro, dan un servicio a todos aquellos clientes que muchas veces les preguntan por la posibilidad de vender los volúmenes que tienen en casa y ya han leído. Algo a lo que suelen ser reacios los libreros, para los que lidiar con este tipo de situaciones suele ser un incordio.

Aunque la distribuidora con la que han cerrado el acuerdo llega a más de 1.500 comercios, de momento se va a realizar una prueba piloto con un centenar de puntos de venta para analizar los resultados y ver si es necesario ajustar algo.

Uno de los expositores que Twofaces distribuirá en las librerías. / INFORMACIÓN

"Creemos que es beneficioso para todos. Para las librerías, que tienen una vía de negocio más y una alternativa para los clientes que entran queriendo venderles libros, y para nosotros, porque es una vía de entrada más al canal de Whatsapp", explica Navas.

Trayectoria

La idea de poner en marcha Twofaces surgió cuando Daniel Navas, con 18 años, tuvo que vaciar la casa de sus padres para alquilarla y decidió venderlos en Amazon. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, lo que para muchos son trastos, también pueden tener valor.

Tras pasar por empresas como Hawkers o MT Helmets, ya pasados los 30 años decidió poner en marcha su idea y decidió hacerlo a través del Whatsapp. Con ayuda de otros colaboradores, desarrolló un algoritmo que, con una simple foto, escanea las principales webs para determinar si hay demanda o no hay demanda de determinado título y ofrece un precio al vendedor.

Más tarde se encarga de enviar un mensajero que recoge los libros y los lleva a la nave de la compañía para clasificarlos y ponerlos de nuevo a la venta. Tal y como señala su creador, la aplicación resulta especialmente valiosa para quienes quieren deshacerse de un número elevado de libros, incluso de estanterías completas.

De hecho, han desarrollado una función para que, con un simple vídeo de las baldas, puedan analizar bibliotecas enteras y hacer una oferta por el conjunto de libros que contiene.

También móviles

Ahora, Twofaces quiere utilizar este mismo sistema para comprar y revender también móviles usados. En este caso también se ha buscado socios que le ayuden. En concreto, una empresa de Novelda que se encarga de revisar los aparatos y comprobar que se encuentran en las condiciones que el vendedor ha asegurado.

Si consigue hacerse un hueco, Daniel Navas prevé que su facturación crezca aún más rápidamente de lo que lo ha hecho en el tiempo que lleva en funcionamiento la compañía.