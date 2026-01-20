Puente evita hablar de responsabilidades hacia la administración por el accidente de Adamuz y pide esperar a la investigación

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llamado este martes a la prudencia ante las primeras interpretaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz y ha omitido pensar en posibles cargos hacia el gobierno central. Así, en declaraciones a Onda Cero, Puente, preguntado por si la Administración central asumiría una eventual culpa si se detectara un defecto de colocación de las vías, que, tal y como ha explicado, fueron colocadas el pasado mes de mayo (8 meses atrás), Puente ha zanjado la cuestión: “No me voy a posicionar en esa hipótesis. No estoy en eso ahora”.

De este modo, el ministro ha rechazado las especulaciones que ya circulan sobre las posibles causas del siniestro y ha remarcado que, a día de hoy, “se está apuntando a una tesis como se podría apuntar a otras 27”. Según ha explicado, el coche 6, que sería el primero en descarrilar según una aproximación inicial, ni siquiera ha podido ser analizado todavía por los científicos, ya que permanece en el lugar de los hechos. “Ahora mismo estamos en pura investigación”, ha señalado, recalcando que un descarrilamiento puede producirse “en varios puntos de un mismo coche” y que la CIAF trabaja con distintas hipótesis abiertas.

Inversiones millonarias y modernización reciente

Puente también ha respondido a las dudas sobre una posible falta de inversión o de modernización de la infraestructura ferroviaria, una idea que ha rechazado de plano en relación con este caso concreto. “Para este accidente, es imposible sostener que ha faltado inversión”, ha afirmado. El ministro ha detallado que desde 2021 se han invertido unos 700 millones de euros en el tramo afectado y que la línea se encuentra “en la fase final de seguridad”. Además, ha recordado que, aunque tras la crisis inmobiliaria hubo años de desinversión, en los dos últimos ejercicios se han superado los 6.000 millones de euros de inversión en la red ferroviaria española.

En este contexto, Puente ha subrayado que en los últimos años se ha priorizado la red convencional frente a la alta velocidad, y ha defendido que el sistema ferroviario español puede considerarse “uno de los mejores del mundo”. Sobre los carriles que serán ahora analizados en laboratorio, ha precisado que fueron colocados en mayo del año pasado, por lo que, de existir un defecto, estaría vinculado a esa renovación reciente. “Han estado funcionando más de ocho meses sin que nadie haya reportado anomalías en la vía”, ha añadido.

El ministro ha insistido en que ciertos fallos, como una hipotética rotura de carril, no siempre ofrecen señales previas detectables: “La corriente eléctrica que discurre por el carril no nos avisa de que algo va mal”. En ese caso, ha apuntado, se trataría de un problema estructural que solo puede determinarse tras el análisis técnico. Por ello, ha evitado entrar en escenarios de responsabilidades: preguntado por si la Administración central asumiría una eventual culpa si se detectara un defecto de colocación, Puente ha zanjado la cuestión con un mensaje claro: “No me voy a posicionar en esa hipótesis. No estoy en eso ahora”.