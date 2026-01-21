Puente afirma que Adif limitó la velocidad a 160km el AVE Madrid-Barcelona tras recibir "solo ayer" 25 incidencias

Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria española, ha levantado la limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora, decidida la víspera, tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona. Actualmente quedan únicamente cuatro puntos con una velocidad limitada a 230 kilómetros por hora que, previsiblemente serán revisados en la próxima revisión de mantenimiento, que tendrá lugar esta noche, según han confirmado fuentes de Adif. En casi todo el trayecto entre Madrid y Calatayud la velocidad máxima permitida vuelve a ser de 300km/h.

¿Por qué se limitó la velocidad? Esta cuestión es la que ha abordado el Ministro de Transportes, Oscar Puente, esta mañana en declaraciones a Telecinco, en las que admite que "en toda la semana hubo ocho denuncias de incidencias de incidencias al centro de control" y que, "solo ayer hubo 25"

Adif, al recoger estos avisos, tomó nota y remitió una carta a los maquinistas de dicha ruta en la que se decretaban las limitaciones de velocidad. La gestora, más tarde, declaró que se trata de una limitación de carácter temporal. "Esta noche, equipos de mantenimiento de Adif revisarán, como se hace habitualmente y como establecen los protocolos, los puntos reportados con posibles incidencias para evaluarlos. Si se considera que no alteran la circulación, lo normal es que se levante la LTV con normalidad y mañana se volverá a establecer la velocidad máxima de circulación en 300km/hora", sostuvo ayer Adif. Y, así ha sido.

Cuatro puntos siguen con limitaciones

¿Sobre el resto de puntos que aún siguen con una limitación? Pues, tras la auscultación de la vía durante la noche de este martes, Puente ha indicado que se ha determinado que de esas 25 incidencias, "cuatro requieren una revisión" y, en esos cuatro puntos, se ha acordado una reducción de la velocidad, manteniéndose en el resto a 300 km/hora. Los límites se sitúan en la vía 1, en los puntos kilométricos 27,160 y 138,600, y en la vía 2, en los puntos kilométricos 50,840 y 143,760.

Preguntado el Ministro por el anuncio que hizo hace unos meses de alcanzar los 350 hm/hora en la línea Madrid-Barcelona, Puente ha insistido en que se va a aprovechar la renovación total de dicha línea para que se pueda transitar por ella a esa velocidad.

"La Madrid-Barcelona va a iniciar este año su renovación completa, al igual que hemos hecho con la Madrid-Sevilla. Es la segunda línea más antigua de la alta velocidad de España y vamos a aprovechar toda la total renovación para habilitar la línea para que se pueda transitar por ella a 350", ha explicado.

Antecedentes

Sin embargo, tal y como explicaron fuentes sindicales a EL PERIÓDICO, los maquinistas, al identificar dicho tramo en el que se producen amplias vibraciones en la locomotora, ya reducían la velocidad al circular de forma unilateral. Debido a que los maquinistas se comunican entre sí a través de mensajes, y al conocer la existencia de estos tramos deteriorados, tomaban la decisión de frenar antes incluso de que el tren comenzase a vibrar.

Fue el pasado 8 de agosto cuando el sindicato SEMAF envió una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), transmitiendo su preocupación por el estado general de las vías, especialmente el de las líneas 010 (Madrid-Sevilla), 030 (Madrid-Málaga), 040 (Madrid-Valencia) y 050 (Madrid-Barcelona). Ello, alegando que "los maquinistas que desempeñan su trabajo a diario por ellas se están encontrando cantidad de baches, garrotas, descompensación en la catenaria, etc". Los maquinistas, además, sostenían que a causa del estado de las líneas, se estaba produciendo "una degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías". Como consecuencia, Semaf solicitó una reducción de la velocidad máxima en las mismas, fijándose en 250 km/h.