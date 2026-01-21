Retrasos en los trenes con destino Alicante tras limitar Adif la velocidad por defectos en la vía

Adif ha limitado también temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad en varios tramos de la línea ferroviaria entre Madrid y Alicante de Castilla-La Mancha que, en conjunto, afirma, suman 1,8 kilómetros, y ha informado de que en el resto de la misma la velocidad máxima serán la habitual. Según han indicado este miércoles fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria, esta noche se comprobarán dichos desperfectos para evaluar y ver si se puede retirar esta limitación temporal de velocidad. De entrada, la limitación ya se esá dejando notar en los retrasos de casi una hora que registran al menos ocho trenes.

Las mismas fuentes han señalado que un maquinista les ha informado de cuatro defectos: un golpe fuerte en el desvío 1 de Villarrubia; el bamboleo del tren en una zona de la vía Cuenca-Monteagudo; un bache fuerte en un tramo de la vía Minglanilla-Caudete de las Fuentes, así como un bache con movimientos bruscos en un punto de la vía II Chiva-Xàtiva, ya en dirección a Valencia. La consecuencia son los retrasos que están registrando varios trenes de las diferentes compañías, que llegan a alcanzar hasta una hora.

Un ferrocarril del AVE en la estación de Alicante. / David Revenga

La tragedia que ha conllevado el accidente registrado en la línea de AVE en Adamuz ha suscitado la alerta en lo que respecta al estado de la infraestructura ferroviaria de la alta velocidad. Ahí han puesto su punto de mira los sindicatos, también en lo que respecta al enlace entre Alicante y Madrid. De entrada, y de acuerdo con la informaciones recogidas por parte de estas organizaciones, esta línea se mantiene dentro de los estándares de seguridad, sin que se hayan registrado quejas al respecto.

Aunque fuentes del SEMAF, o lo que es lo mismo, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, alertan de que se está produciendo un deterioro en la calidad de rodadura en el tramo entre Albacete y la capital madrileña, con varios puntos en los que se está detectando la presencia de baches.

Eso en lo que respecta al AVE. En lo que se refiere a las líneas convencionales, los principales puntos de alerta en la provincia se concentran en tramos de las playas sur de Alicante y un paso a nivel entre La Encina y Agost, cuestiones que están en vías de solución con proyectos que ya han sido licitados.

Un ferrocarril del AVE en la estación alicantina en una imagen de archivo. / David Revenga

No es de extrañar, ante la envergadura de la tragedia registrada en Adamuz y la posibilidad de que el estado de las vías hayan tenido algo que ver en lo sucedido, que todas las miradas se hayan depositado en el estado de las infraestructuras ferroviarias. Así ha sucedido en el AVE entre Madrid y Barcelona, donde este miércoles se limitaba la velocidad tras las quejas formuladas por algún maquinista respecto a las vibraciones al paso del tren, lo que ha obligado a limitar la velocidad mientras se comprobaba el estado de las vías.

Pues bien, en lo que respecta a la línea de la alta velocidad entre Alicante y Madrid, desde el Sindicato de Circulación Ferroviaria se ha asegurado a este diario que el estado de la infraestructura es bueno y que hasta el momento no se han registrado quejas al respecto. "El AVE, pese a lo sucedido, es un medio de transporte muy seguro", han asegurado.

De cualquier forma, desde el SIMAF sí que han alertado de que podría estar produciéndose un empeoramiento de la calidad de rodadura en el tramo entre Albacete y Madrid, por donde pasan los trenes procedentes tanto desde Alicante como desde Valencia. En este sentido, explican que hay varios puntos en los que se encuentran imperfecciones o, lo que es lo mismo, la presencia de baches. Esto ha quedado confirmado con las limitaciones de velocidad establecidas este miércoles.

Red convencional

Más allá de del AVE, también hay puntos conflictivos dentro de la red ferroviaria convencional. Uno de ellos es el que se corresponde con las playas del sur de Alicante, donde recientemente fue arrollada una mujer. Un problema que se encontraría en vías de solución, después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya licitado por 6,3 millones de euros la redacción de los proyectos de la segunda fase de la variante de Torrellano, lo que posibilitará el desmantelamiento de las vías situadas en el entorno del barrio de San Gabriel.

Noticias relacionadas

Adif, por otro lado, también ha iniciado los tramítes para la expropiación forzosa de terrenos para la supresión de los pasos a nivel localizados en Agost, Novelda, Elda y Monóvar.