Alicante apenas concentra el 1 % de la inversión española en startups

A pesar de los esfuerzos de los últimos años, el ecosistema emprendedor de Alicante sigue a años luz de los que se han creado en otras provincias como Barcelona o Madrid, y tampoco logra aproximarse a las cifras que presentan València o San Sebastián. De hecho, durante el último año, las startups domiciliadas en la provincia apenas han logrado captar el 1,1 % de toda la inversión que se ha realizado en este tipo de firmas en el conjunto nacional. Una cifra muy por debajo del peso poblacional de la provincia -el 4,2 %-, pero también del que representa en el PIB nacional, del 3,1 %.

De acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio de Startups de la Fundación Innovación Bankinter, a lo largo de 2025 apenas se comunicaron una decena de operaciones en la provincia, que sumaron un total de 36,3 millones de euros desembolsados; mientras que a nivel nacional se registraron 376 rondas de financiación, por un importe total de 3.108 millones de euros.

Barcelona, con 1.374 millones captados en 140 operaciones, se consolida como el principal polo del ecosistema emprendedor español; seguido por Madrid, con 104 rondas por valor de 865 millones de euros; Valencia, con 262 millones invertidos en 25 startups; San Sebastián, con 202 millones; Bilbao, con 62 millones; A Coruña, con 49; y Guadalajara, con 38 millones, eso sí, conseguidos en una sola operación, la que protagonizó la firma Happy Robot.

En el caso de Alicante, solo hubo dos rondas con importes superiores al millón de euros. Por un lado, los 5,5 millones que la firma de capital riesgo Axon Partners inyectó a la compañía ilicitana Voxelcare, especializada en el desarrollo de software y hardware dirigido a la industria ortopédica, podológica y a productoras de zapatos. Y, en segundo lugar, los 30 millones de euros que ha cerrado Bit2Me, que se consolida como uno de los mayores operadores del negocio de las criptomonedas en el mundo de habla hispana. Una ronda en la que, por cierto, ha participado la entidad que patrocina la fundación autora del informe.

Poco volumen

En cuanto a los motivos de esta aparente falta de atractivo de Alicante para los inversores, el director del Programa de Startups de la Fundación Innovación Bankinter, José Carlos Huerta, considera que, en realidad, es una simple cuestión de volumen. "Levantar financiación es algo muy complicado, que consiguen un porcentaje muy bajo del total de startups o de compañías que se generan. Entonces, cuantas más se creen, obviamente hay alguna que acabará despuntando y acabará consiguiendo ese apoyo de los inversores", señala el experto, que recuerda que Barcelona o Madrid llevan mucho más tiempo trabajando y respaldando su ecosistema emprendedor.

Una imagen del Miura 1, que PLD Space lanzó al espacio en 2023. / INFORMACIÓN

En este sentido, Huerta se muestra convencido que en el futuro habrá una mejoría de las cifras de proyectos e inversión en la provincia, algo en lo que considera que tendrá mucho que ver dos nombres propios: el de la ya mencionada Bit2Me y el de PLD Space, la compañía fundada por Raúl Torres y Raúl Verdú que está a punto de lanzar el primer cohete español capaz de transportar carga al espacio.

"Tener dos referentes de este calibre es muy importante por el efecto arrastre, por el ejemplo que supone para otros emprendedores que estén pensando en lanzarse a la piscina", explica Huerta.

'Mafia Paypal'

Pero, además, según apunta el experto, estos triunfos también propician lo que se llama el efecto "mafia Paypal", en referencia al hecho de que muchos de los grandes emprendedores tecnológicos de Estados Unidos -Elon Musk (Tesla, Space X), Reid Hoffman (Linkedin), Steve Chen (Youtube), Russell Simmons (Yelp)- fueron antes trabajadores de esta compañía, que se decidieron a montar sus propios negocios.

"Suele ocurrir que, al ver el éxito de la empresa en que trabajan, haya empleados que se decidan a poner en práctica lo aprendido para levantar su propia startup. Es algo que ha ocurrido en Barcelona y Madrid y que ha potenciado el ecosistema emprendedor de estas ciudades", señala el portavoz de la Fundación Innovación Bankinter.

Así, aunque hace unos años el hecho de encontrarse en una ciudad periférica podía suponer un obstáculo para acceder a los fondos de inversión que realizan estas apuestas por los nuevos negocios, José Carlos Huerta asegura que actualmente cualquiera que tenga interés puede acceder a ellos. "Muchas tienen su web incluso un buzón para remitir proyectos", señala.

Otra cosa distinta es la presencia en determinada ciudad de una aceleradora potente, como es el caso de Lanzadera, el proyecto impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig, que ha logrado situar en el podio del emprendimiento a la ciudad de València.

A nivel nacional, durante el año pasado se redujo un 3 % el importe total de las inversiones en startups y se produjo una mayor concentración del capital en compañías más maduras. Una evolución que, según el estudio, responde a la moderación de los tipos de Interés, la voluntad de los inversores porque las startups alcancen la rentabilidad en menor tiempo y la búsqueda de una mayor eficiencia para su capital.