Alicante despide la capitalidad gastronómica y cifra su impacto económico en más de 42 millones

Con un punto agridulce, Alicante ha cerrado el año de la capitalidad gastronómica con la presentación del informe de balance de esta iniciativa en Fitur. La ciudad debía dar el relevo a Jerez de la Frontera, que por el luto decretado por el accidente de tren de Adamuz, no ha acudido al certamen turístico. Así el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha cifrado en más de 42 millones el impacto económico de esta apuesta para los alojamientos y hostelería.

En la plaza central del estand de la Comunidad Valenciana, el edil alicantino ha subrayado el impulso que la iniciativa gastronómica ha dado al municipio. "Ha dinamizado un proceso de crecimiento que ya estaba en marcha en nuestra ciudad y nos ha posicionado tres puntos por encima de la media nacional en consumo en hostelería”, ha indicado.

Junto a esta cifra, Barcala ha presentado el nuevo museo Internacional de Las Cigarreras dispondrá de 780 metros de superficie expositiva con cinco salas para acoger exposiciones de primer nivel y “convertirse en un referente cultural y punta de lanza del proyecto Alicante Nuevo Centro”.

El avance de los hitos y la estrategia los ha presentado junto a la concejal de Turismo, Ana Poquet, quien destacó el 1,5 millones de turistas que pasaron por la localidad el año pasado; así como la renovación de la hoja de ruta que seguirá el área. En concreto, el departamento ha establecido cinco ejes de trabajo que son la sostenibilidad, el producto cultural, los eventos deportivos, el sol y playa, la gastronomía y por supuesto, a los propios residentes.

Luis Barcala durante la presentación de la estrategia de Turismo de Alicante en Fitur. / PILAR CORTES

Récord en la navegación

Para 2026, la localidad suma dos atractivos. El primero será deportivo, pues albergará la Copa del Rey de Balonmano y en segundo, se ha avanzado la gran cita de la vela. La cita de 2027 deThe Ocean Race ha presentado su nueva campaña que se lanza bajo el título “Vienes por el mar y vuelves por todo lo demás”.

En el detalle de Alicante Capital Española de la Gastronomía, el alcalde ha detallado que junto al impacto económico, hay que repercutir 25 millones en promoción y difusión. Barcala ha calificado la propuesta de un “éxito rotundo” que ha reportado cifras “por encima de lo esperado”. El “efecto capitalidad” ha supuesto 19,5 millones en hostelería y 22,9 millones en alojamientos, es decir más de 42 millones en su conjunto. La facturación hostelera ha crecido un 14% en 2025 con respecto al año anterior y un 10,85% en el caso de los alojamientos.

Comparativa

Del informe, se deriva también que el consumo en Alicante se ha colocado tres puntos por encima de la media nacional. “Unos datos que nos impulsan para continuar por la línea de unir destino de calidad con oferta gastronómica” tras el refuerzo en posicionamiento durante el año de la capitalidad “que ha venido a multiplicar los efectos de un proceso de crecimiento que ya se había iniciado en la ciudad”, según ha sostenido.

La bellea del Foc y el presidente de la Federació de Fogueres, en Fitur. / PILAR CORTES

De hecho, al tomar como referencia ciudades comparables a Alicante como Málaga, Palma de Mallorca o Las Palmas de Gran Canaria el crecimiento en ventas en restauración es un 11,6 % superior al suyo este año. Por otra parte, frente a los 15 millones previstos inicialmente de impacto en promoción y difusión por la aparición en medios de comunicación y publicidad, el informe eleva esta cifra hasta los 25 millones.

Estrategia 2030

El alcalde ha estado acompañado en la presentación por la concejala de Turismo, Ana Poquet, que ha explicado las líneas estratégicas para el turismo en la ciudad hasta 2030.

En su exposición, Barcala ha situado el nuevo proyecto cultural de Las Cigarreras como museo internacional de exposiciones temporales. Tal y como anunciara el foro del INFORMACIÓN, el espacio dispondrá de 780 metros cuadrados de superficie expositiva, 1.600 metros en su conjunto, con cinco salas para acoger exposiciones de primer nivel del tipo de la colección de la Casa de Alba, de maestros del impresionismo o de la moda como Balenciaga, y de pintores como Sorolla o Marc Chagall que se completarán con un espacio didáctico infantil. Además, ha afirmado que este espacio museístico se convertirá en un “referente cultural y punta de lanza del proyecto Alicante Nuevo Centro”. Tal y como ha avanzado el primer edil el nuevo museo abrirá sus puertas en el segundo semestre de este año en un edificio histórico.

Del circo al balonmano

En el plano cultural, otra de las novedades es la puesta en escena en verano del nuevo espectáculo de Cirque du Soleil “Kurios” que acogerá Alicante dentro de una gira que sólo incluye cinco ciudades españolas.

En el campo deportivo, el foco se ha puesto en la celebración en la ciudad de la fase final de la Copa del Rey de Balonmano a principios de junio. La cita deportiva, en la que se trabaja desde hace tiempo, prevé reunir a la élite de este deporte. El Ayuntamiento alicantino estima un impacto mediático valorado en 13,7 millones.

Además, se ha referido a la salida de la regata The Ocean Race que volverá a convertir a Alicante en la Capital Mundial de la Vela en enero de 2027. Será la sexta prueba consecutiva que zarpe desde la ciudad pero en esta ocasión para realizar la etapa inaugural más larga de su historia. En la pasada edición The Ocean Race (2022-2023) tuvo un impacto de 58,5 millones en el PIB de Alicante y la Comunidad Valenciana.