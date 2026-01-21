La Comunidad Valenciana roza los 30 millones de turistas

La Comunidad Valenciana cerró 2025 rozando los 30 millones de turistas. Marian Cano, consellera de Turismo, ha confirmado en el arranque de la feria de turismo de Madrid Fitur que la Comunitat Valenciana logró el año pasado una cifra récord de visitantes y gastos que han permitido la generación de 300.000 empleos.

"Nuestro modelo turístico atrae visitantes y genera estabilidad (laboral)", ha subrayado Marian Cano. La consellera ha precisado que en 2025 llegaron 12,5 millones de turistas internacionales y el gasto turístico extranjero superó los 15.200 millones de euros. Cano ha reivindicado la urgencia de ampliar los aeropuertos de Manises y El Altet y ha avanzado que en 2026 se espera la llegada de 13,1 millones de visitantes extranjeros.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha apuntado que el Consell trabaja para consolidar estos números y para ello va a doblar la inversión en promoción al pasar de 9 millones a 19 millones. Así lo ha manifestado durante la presentación del Día de la Comunitat Valenciana en la feria de turismo, a la que han asistido distintos miembros del Consell, los presidentes de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; el de Alicante, Toni Pérez, y de Castellón, Marta Barrachina; la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual, y los alcaldes de varias localidades de la Comunitat.

El jefe del Consell ha señalado que "se trata de la mayor campaña de publicidad puesta en marcha por la Generalitat en la historia y nace desde el impulso que nos da recibir 12 millones de turistas internacionales al año, por lo que era indispensable reforzar nuestra promoción internacional".

Recreación del estand de la Comunitat Valenciana en Fitur. / L-EMV

Así, ha destacado que "aquí se llega atraído por nuestras playas, zonas de interior, ciudades, gastronomía, cultura y patrimonio, pero se vuelve por la manera mediterránea de ver y compartir la vida en una tierra que se ofrece, por eso no solo se visita, sino que se vive".

Tres medidas

El jefe del Consell ha avanzado tres medidas adicionales al aumento presupuestario y que "se sumarán al trabajo que estamos realizando".

La primera iniciativa será la creación de la Mesa de Conectividad Turística de la Comunitat Valenciana que, tal y como ha trasladado Llorca, "se tratará de un foro liderado por la Generalitat en el que identificaremos y traeremos nuevas rutas, prestando especial atención a mercados estratégicos como Estados Unidos y Asia".

En este sentido, ha manifestado que "un destino mejor conectado, especialmente por vía aérea, siempre será más competitivo y no podemos desperdiciar éxitos como los que están viviendo los aeropuertos de Valencia y Alicante, que siguen batiendo récords de pasajeros".

Pérez Llorca firma en el libro de condolencias por el accidente de tren de Adamuz, en Fitur. / EP

La segunda medida consistirá en activar un Plan Especial de Mejora y Modernización de playas que consistirá en mejorar accesos, mobiliario, señalética, sostenibilidad ambiental y calidad de los servicios para que reflejen la excelencia mediterránea.

Como tercera propuesta, el 'president' ha avanzado que, "ya que el turismo es un elemento que equilibra y vertebra el territorio, desarrollaremos un Programa de Marketing Turístico para Municipios de Interior porque la Comunitat Valenciana también es montaña y bosque, cultura y naturaleza así como patrimonio y raíces".

Al respecto, este nuevo programa apoyará la promoción turística de pueblos y comarcas del interior de nuestro territorio, con un objetivo doble: generar oportunidades económicas y fijar población.