Costa Blanca reactiva el escaparate digital de promoción en el centro de Madrid

Si la sugestión es un arma de promoción, la Costa Blanca ha vuelto a jugar una baza en el centro de Madrid. A pesar de la lluvia, el presidente de la DIputación de Alicante, Toni Pérez, ha visitado uno de los reclamos publicitarios más potentes con el que la provincia cuenta durante la Feria Internacional de Turismo: el cubo digital. Las cuatro gigantes pantallas se han vuelto a encender este miércoles y así continuarán hasta el domingo para proyectar videos de destinos alicantinos.

Bajo la denominación de "Costa Blanca 360º", el Patronato de Turismo ha repetido experiencia de acción de marketing y ha vuelto a contar con este soporte para recordar a los madrileños y a los numerosos visitantes que pasan por Callao que tienen una alternativa a pocos kilómetros. Aunque los tristes acontecimientos de Adamuz han modificado algunas de las actividades, el soporte digital también dara cabida a presentaciones de desfiles, sorteos y actuaciones musicales en directo durante el fin de semana.

Autoridades provinciales y locales han asistido a la puesta en marcha de Costa Blanca 360 en Madrid. / PILAR CORTES

Toni Pérez ha indicado que en este cubo 2.0 “están representados los 141 municipios de la provincia con una oferta global y que nos representa a todos”. Al acto han asistido diferentes autoridades como el concejal presidente del Distrito de Centro de Madrid, Carlos Segur; el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, diputados provinciales y autonómicos, alcaldes y concejales de la provincia, el presidente de Hosbec, Fede Fuster, entre otros.

La Costa Blanca aterriza en Callao durante Fitur / Pilar Cortés

Día de la Costa Blanca

Con este encuentro se cierra la primera jornada de la 46 edición de Fitur. Mañana se celebra el día de la Costa Blanca y el Patronato de Turismo provincial tiene previsto presentar la etapa de la Vuelta Ciclista que discurrirá por la territorio alicantino. Es el plato fuerte, pero el certamen se está caracterizando por las continuadas apuestas e hitos que las diferentes localidades quieren mostrar como atractivo.

En el caso de la Costa Blanca, el Patronato ha servido como otros años de paraguas a los municipios de la provincia; pues localidades como Alicante, Elche y Benidorm cuentan con marca tuística propia. De hecho, Toni Pérez, como en otras ediciones ha combinado en la jornada de arranque su presencia en eventos propios de la ciudad de los rascacielos como de representación provincial. Es el caso de la nueva edición del Festival de Cine Skyline que llega a su décima edición.