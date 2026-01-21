Las disoluciones de empresas crecen un 11 % en Alicante

La provincia de Alicante, en un ya largo periodo de crecimiento económico a nivel general, viene encadenando en los últimos años notables incrementos en el número de empresas. Sin embargo, eso también se está viendo acompañado por disoluciones que, en el último año, han ido al alza. Son, en concreto, 2.533 las que se han registrado en 2025, en lo que supone una subida del 10,61 %. Sectores como el comercio, la hostelería o las actividades científicas y técnicas son las que están encabezando los cierres, tratándose en la mayoría de los casos de negocios de pequeño tamaño que no han logrado prosperar en un entorno altamente competitivo. El balance, con todo, sigue siendo favorable a las constituciones, toda vez que la provincia terminó el último ejercicio con 4.388 sociedades más.

Los datos facilitados por el radar empresarial de Experian, en base a las estadísticas oficiales, revelan que a lo largo de 2025 el territorio alicantino registró 2.533 disoluciones empresariales, frente a las 2.290 del mismo periodo anterior, Un incremento que encabeza el sector del comercio, hasta el punto que, tal y como ya se avanzó, tres tiendas bajan cada día la persiana para no volver a abrirla. Un drama que el presidente del Colectivo de Comerciantes de Alicante, Vicente Armengol, a tribuye a diferentes factores-

Por un lado, a los precios del alquiler de los locales, que en los últimos años se han llegado a incrementar en un 30 %, algo que el representante del sector vincula con la utilización de bajos comerciales para la habilitación de pisos turísticos. Y, por otro, a la fuerte competencia de las ventas online, fenómeno este que se agudizó a raíz de la pandemia y también como consecuencia de la irrupción de plataformas como Temu.

Un comercio con el candado echado. / ALEX DOMINGUEZ

También la hostelería se encuentra detrás de estos cierres, un sector que, si bien ofrece buenos rendimientos como consecuencia del turismo, también está sufriendo una concentración debido a que se podría haber alcanzado un tope en la oferta con nada menos que un bar por cada 144 habitantes, y a que los establecimientos existentes han ampliado horarios para atender a un mayor número de clientes. Además, la realidad no es la misma en la costa, donde hay una fuerte actividad, que en los municipios del interior.

El otro sector que registra bajas es el de las actividades profesionales científicas y técnicas, un ámbito en el que la provincia ha ganado muchas sociedades en los últimos tiempos, pero que, en algunos casos están basadas en proyectos de emprendedores que no llegan a fructificar.

A esta lista hay que añadir la de las empresas de la construcción, algo que podría parecer contradictorio, teniendo en cuenta la potente actividad inmobiliaria existente en la provincia por la fuerte demanda tanto nacional como internacional. Sin embargo, es totalmente habitual que las firmas que se constituyen de forma expresa para el desarrollo de una promoción, se disuelvan una vez esta ya ha quedado terminada.

Con todo, y pese al incremento de cierres, el balance sigue siendo favorable a las constituciones, que en 2025 también se incrementaron un 10,19 %, hasta las 6.921, lo que ha propiciado que, finalmente, la provincia haya concluido con 4.388 empresas más que las que tenía el año anterior, situándose en la actualidad por encima de las 62.000.

La construcción encabeza tanto las constituciones como las disoluciones. / AXEL ALVAREZ

Y, paradójicamente, son prácticamente los mismos sectores los que protagonizan estas estadísticas. A la cabeza se sitúa el comercio, negocios que, en principio, requieren de poca inversión para su puesta en marcha, lo que facilita la puesta en marcha del proyecto. Después, sin embargo, se encuentran con la dura realidad de una actividad en la que se concentran muchos problemas que hacen difícil la subsistencia.

En segundo lugar aparece la construcción, por los motivos antes descritos, y también las actividades inmobiliarias, es decir, las agencias y los intermediarios, en un sector que cuenta en la actualidad con un potente dinamismo.

Ciclo

Como queda dicho, el balance sigue siendo positivo, y eso propicia que la provincia siga ganando empresa a cada año que pasa, en una secuencia económica que, al menos de momento, no parece tener fin. Así lo señala Paloma Taltavull, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante (UA), quien no duda a la hora de afirmar que "el panorama es muy positivo. La economía está creciendo a la velocidad del rayo, hasta el punto que ahora mismo nos encontramos en mínimos históricos a nivel de desempleo".

Y remarca que no se ve en el horizonte una variable que apunte a un cambio de tendencia. "Llevamos años con esta dinámica, y aunque solo por la lógica cíclica deberíamos llegar a una ralentización del crecimiento, la realidad es que ahora mismo no se puede pronosticar cuándo llegará ese momento", subraya.