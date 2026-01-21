Elche presenta candidatura para posicionarse como destino deportivo

"Elche es la ciudad total". Con esta frase, el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, ha sintetizado la oferta deportiva y turística con la que el destino quiere ganarse un hueco en el competitivo mundo del turismo deportivo. La delegación municipal ha asumido en Fitur el reconocimiento como Capital Mediterránea del Deporte 2026.

En un escenario nuevo de la feria, el pabellón 14, el edil ha señalado que el reconocimiento permitirá impulsar la ciudad como lugar para albergar pruebas deportivas y, sobre todo, ha hecho especial hincapié en lo que supondrá a posteriori para la localidad en cuanto a instalaciones, experiencia y posicionamiento. "Nos estimula y nos responsabiliza", ha subrayado en su intervención.

Junto al concejal de Deportes José Antonio Román, el alcalde ha estimado que este reconocimiento tendrá "un impacto económico superior a 12 millones de euros en sectores como la hostelería, el comercio y la restauración". Además de la cantidad, Ruz ha realizado una defensa cerrada de los valores y características turísticas del municipio. En este punto, se ha detenido tanto en el destacado honor de tener tres patrimonios de la Humanidad como los más de 9 kilómetros de playas.

Foto de familia de la presentación de Elche como Capital Mediterránea del Deporte en Fitur. / PILAR CORTES

"Este año en Elche hemos tenido un millón y medio de pernoctaciones, de las que sabemos que alrededor de 200.000 se corresponden a eventos deportivos", ha indicado. Ruz ha apuntado a que el Ayuntamiento trabajará con el objetivo de duplicar esta cifra y llegar a los 400.000, como ha avanzado el concejal de Deportes.

Hoja de ruta y red

Para las autoridades ilicitanas la capitalidad permitirá la celebración de más de 70 eventos deportivos de carácter nacional e internacional a lo largo de 2026, con una previsión de asistencia cercana a las 200.000 personas, entre deportistas, familias y acompañantes. Una programación que, según ha destacado, supone una oportunidad para proyectar Elche como destino, especialmente vinculado al deporte base y al deporte ciudadano, en una ciudad donde alrededor de 50.000 ilicitanos practican deporte cada fin de semana en las instalaciones deportivas públicas, y en la que conviven más de 150 clubes de distintas disciplinas.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Antonio Román, ha puesto en valor la capacidad de la ciudad para acoger esta programación gracias a una red de instalaciones deportivas públicas que supera los 380.000 metros cuadrados, a los que se suman 50.000 metros cuadrados de equipamientos de la Universidad Miguel Hernández.

Durante la explicación de la propuesta, Román ha puesto en valor un sistema que incluye 29 campos de fútbol de césped artificial y natural, pabellones cubiertos con un alto nivel de ocupación los fines de semana, piscinas cubiertas y descubiertas, así como infraestructuras homologadas para competiciones de atletismo y natación, que permiten acoger más de 200 encuentros deportivos cada semana.

Así, el destino prevé albergar a lo largo del año eventos consolidados como carreras populares, torneos de fútbol base, competiciones de natación o atletismo reúnen decenas de miles de deportistas y visitantes, reforzando el posicionamiento de Elche como sede habitual de grandes citas deportivas. A ello se suma el papel de los clubes de referencia, como el Elche CF en primera división y el Club Balonmano Elche Atticgo, que contribuirán a reforzar la proyección exterior de la ciudad durante el año de la capitalidad, consolidando a Elche como un destino deportivo estable, competitivo y con capacidad organizativa demostrada.