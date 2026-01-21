Fitur arranca con un conmovedor minuto de silencio
La feria internacional de turismo ha enmudecido a las 10.15 horas
Frente a los estands, junto a las mesas o en los pasillos. Todos pararon a las 10.15 horas cuando la megafonía de Ifema pidió un minuto de silencio. La representación de la Comunidad Valenciana la encabezó el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien se estrena como máxima autoridad autonómica en el certamen. Junto a él, la consellera de Turismo, Marian Cano y alcaldes de todas las provincias.
Después de esta parada de respeto y cariño hacia los familiares de las víctimas del accidente del tren en Adamuz, el jefe del Consell se ha desplazado hasta el estand de Andalucía que ha abierto un libro de condolencias.
(Noticia en elaboración)
