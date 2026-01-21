Óscar Puente anuncia que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que solicitará una comparecencia voluntaria en el pleno del Congreso de los Diputados para explicar los avances en la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba el pasado domingo, que ha causado más de 40 fallecidos por el descarrilamiento de dos convoyes de Iryo y Renfe, cuyas causas aún no se han esclarecido.

Adicionalmente, el titular de la cartera responsable ha comunicado que Álvaro Fernández Heredia y Luis Pedro Marco de la Peña, presidentes de Renfe y Adif, respectivamente, intervendrán en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja. Puente mantiene que la investigación judicial y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en marcha y eso condiciona la transmisión de información. "Se trata de una investigación compleja, que requiere tiempo y análisis detallado. Todos los factores deben ser analizados: la infraestructura, el material rodante, las condiciones de explotación y los sistemas de seguridad", apuntó este miércoles en una rueda de prensa.

El ministro ha insistido que comparecerá "las veces que haga falta". "No me voy a esconder, el esclarecimiento de los hechos lo haremos por respecto a las víctimas. Por otro lado, poner sobre la mesa la confianza en el sistema ferroviario español. Este ministerio está volcado con el ferrocarril. Hemos incrementado de forma exponencial las inversiones para conservar y rehabilitar. Estamos atravesando un momento doloroso y muy delicado, pero no debemos poner en cuestión nuestra red. No es perfecta ni infalible, pero es un gran sistema", añadió Puente.

Hora del accidente

Ángel García de la Bandera, director de Tráfico de Adif, el administrador ferroviario, apuntó durante la misma que la colisión entre el tren Iryo y el Alvia se produjo en torno a las 19 horas y 43 minutos, instante en se produce la caída de tensión eléctrica en el tramo. En menos de minuto y medio se realizan las primeras comunicaciones entre el centro de control y el maquinista del tren Iryo, que en ese momento solo informa de un "enganche" con la catenaria y la caída de la fuente de energía. Apenas sesenta segundo más tarde, este centro de control inicia los primeros contactos con el maquinista del tren Alvia, uno de los fallecidos, sin respuesta.

A las 19 horas y 49 minutos, el maquinista del iryo comunica que el incidente es un descarrilamiento, que está ocupando el espacio de la vía continua y pide que se corte el tráfico ferroviario, que el controlador acepta. En ese momento no se reporta colisión. A las 19 horas y 50 minutos se activan los servicios de emergencia, entre ellos la movilización de protección civil, los bomberos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el protocolo habitual en casos de descarrilamiento, y a las 20 horas y 15 minutos se constituyen los primeros comités de crisis tras producirse una inspección visual del convoy que venía inmediatamente detrás del tren Iryo.

Adif inspeccionó la infraestructura días antes

García de la Bandera, de Adif, explicó que la infraestructura del tramo del accidente fue inspeccionada hasta en cuatro ocasiones en los últimos meses. "Son inspecciones, tres en la línea y una en el desvío", matizó. La última se produjo el 7 de enero y se trató de una "comprobación completa", donde se analizó la geometría de las vías, el estado de las agujas del desvío que se colocaron nuevas en mayo de 2025. Ni en esta ni en las anteriores "se detectó ningún fallo que, a priori, evidencie una relación con el accidente", señaló el director de tráfico del administrador ferroviario. Las otras tres revisiones se realizaron el 13 de octubre, una revisión geométrica de la vía, y el 5 de noviembre, una inspección visual a pie complementaria para buscar detalles que se hayan pasado por alto. Adicionalmente, el 21 de noviembre se realiza una oscultación dinámica.