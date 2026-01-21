Pactan subidas salariales del 2 % para más de 10.000 trabajadores de supermercados en Alicante

Los sindicatos mayoritarios y la patronal alicantina han alcanzado un acuerdo, tras dos años de negociaciones, y este martes se ha publicado el nuevo convenio colectivo de supermercados y autoservicios y detallistas de alimentación de la provincia de Alicante. El nuevo documento beneficiará a 10.465 empleados y 142 empresas.

Se ha aprobado con efectos de 1 de enero de 2024 y supone sellar las pautas laborales hasta el próximo 31 de diciembre de 2028. Con tres años por delante, las principales novedades se centran en los pactos generados en las subidas salariales, las mejoras para las categorías profesionales con menor salario y la introducción de protocolos y disposiciones relacionadas con cambio climático y acoso sexual. Además de las actualizaciones relativas al registro de jornada, solución de conflictos y licencias retribuidas relativas a los permisos de paternidad y maternidad.

Catástrofes y acoso

Como viene ocurriendo en otros convenios laborales, los empleados de supermercados y autoservicios también contarán con las licencias retribuidas derivadas de incidencias climáticos y el permiso por causa mayor. En el primer caso, hay que recordar que si lluvias torrenciales o cualquier otro caso impiden el acceso al trabajo, se disponen de "hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso. Transcurridos los cuatro días, el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron", indica el convenio.

Un autoservicio de alimentación en Elche. / AXEL ALVAREZ

Respecto a las causas de fuerza mayor, se recoge que el trabajador "tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata. Las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia por las causas previstas en el presente apartado equivalentes a cuatro días al año".

En cuanto al acoso sexual, se fija como falta muy grave y por lo tanto, puede conllevar el despido tanto estas situaciones como el "ciberacoso, así como comportamientos que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad sexual y la expresión de género".

Paga extra lineal

En cuanto a las condiciones económicas, hay que distinguir dos partes. El acuerdo fija incrementos salariales que van desde el 2 hasta el 3 % y que se ajustarán al IPC. Así, por un lado, están las condiciones de los dos ejercicios ya pasados (2024 y 2025) y, por otro los siguientes años. En el anterior caso, el convenio fija un incremento del 2,8 % sobre 2023, y garantizando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha crecido en los últimos años. Las empresas podrán compensar esta cantidad con las adelantadas a cuenta de convenio durante 2024.

En el caso de 2025, se fija una subida del 3% con las mismas condiciones. En ambos casos, los profesionales de los grupos del 2 al 5 entre los que se encuentran los perfiles de reponedores, carretilleros, entre otros, recibirán un pago de 150 euros brutos por año en concepto de “Compensación convenio”.

Para 2026, la subida se queda en el 3 % sobre el año anterior y, en el caso que el IPC de este año sea superior esta cantidad, se incrementará hasta un 1% adicional, que se incorporará que se aplicaría en 2027. Así para el ejercicio siguiente y 2028, el incremeto se cierra al 2 % con las mismas condiciones. Desd la patronal, consideran que este convenio aporta estabilidad y resta incertidumbre de cara a posibles ajustes futuros.

Por último, se ha acordado el desarrollo de un protocolo de actuación ante catátrofes y fenómenos meteorológicos adversos.