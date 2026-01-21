El Puerto de Alicante lanza el concurso para la planta de hidrógeno verde

La Autoridad Portuaria de Alicante ha aprobado la convocatoria del concurso público para la construcción y explotación de una planta de producción y suministro de hidrógeno renovable en el muelle 19, un proyecto clave en su apuesta por las energías renovables y la reducción de la huella de carbono del recinto portuario. Esta iniciativa se enmarca en la hoja de ruta impulsada por su presidente, Luis Rodríguez, orientada a convertir el puerto en un nodo energético inteligente, verde, innovador y competitivo en el Mediterráneo.

La planta forma parte del proyecto Portali-H2 y supone un avance decisivo en la integración de tecnologías industriales limpias, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones asociadas tanto a las operaciones portuarias como al transporte marítimo y terrestre vinculado al puerto. La instalación permitirá producir, almacenar y suministrar hidrógeno renovable desde el propio recinto, facilitando la incorporación de soluciones de movilidad y logística más sostenibles para buques, maquinaria portuaria y flotas terrestres.

La planta suministrará energía a las embarcaciones que atraquen en el puerto. / INFORMACION

La licitación de esta planta da contenido concreto al compromiso expresado por el presidente Luis Rodríguez de desarrollar un puerto orientado a la descarbonización, en consonancia con el Pacto Verde Europeo y el marco estratégico del sistema portuario estatal. En esta hoja de ruta, el hidrógeno verde, junto con la electrificación y otras energías renovables, se sitúa como palanca central para reducir de manera progresiva la huella de carbono del puerto y reforzar su competitividad a largo plazo.

Características

El concurso tiene por objeto seleccionar la oferta que se tramitará para el otorgamiento de una concesión administrativa destinada a la construcción y explotación de una planta de hidrógeno renovable en el extremo sur del muelle 19, con un plazo concesional de 30 años. La Autoridad Portuaria pone a disposición del futuro concesionario una superficie aproximada de 500 metros cuadrados para la planta, así como más de 3.000 metros cuadrados adicionales en el dique de abrigo para la instalación de sistemas de generación eléctrica de origen sostenible, como energía solar o eólica, que alimentarán el proceso de producción.

La solución técnica deberá contemplar una capacidad de electrolizadores en torno a 1 MW y un diseño que minimice el impacto visual de las edificaciones, a la vez que garantice los máximos estándares de seguridad y compatibilidad ambiental. Las empresas interesadas deberán presentar un proyecto básico de obras e instalaciones, un plan de explotación, un plan estratégico y comercial, y una memoria económica‑financiera que acrediten la viabilidad del proyecto y su contribución efectiva a los objetivos de sostenibilidad del puerto.

Energía renovable

El pliego prevé que la planta se alimente mayoritariamente con energía de origen renovable generada en el propio recinto portuario, reforzando la autosuficiencia energética y reduciendo la dependencia de fuentes fósiles. Este enfoque permitirá disminuir de forma significativa la huella de carbono de la dársena alicantina, al ofrecer alternativas limpias tanto para el suministro energético de buques como para la maquinaria y los servicios portuarios.

Vista aérea a vista de dron del Puerto de Alicante. / INFORMACION

Además, la iniciativa se integra en la Agenda Estratégica de Transición y Eficiencia Energética que la Autoridad Portuaria está desarrollando para configurar un modelo de gestión bajo en emisiones, digitalizado y resiliente, abierto a la participación de la comunidad portuaria, las empresas y las administraciones. Con proyectos como el clúster VAHIA 2030 y la futura planta de hidrógeno renovable, el puerto de Alicante se posiciona como banco de pruebas y polo tractor del hidrógeno verde en la provincia.

Colaboración

La Autoridad Portuaria subraya que este concurso está concebido para fomentar la competencia y la colaboración con empresas especializadas en hidrógeno y energías renovables, favoreciendo la implantación de soluciones innovadoras en el entorno portuario. La planta de hidrógeno renovable aspira no solo a reducir emisiones, sino también a atraer inversión, generar conocimiento y consolidar un ecosistema energético avanzado que sitúe al Puerto de Alicante como referente en sostenibilidad en el arco mediterráneo.