Los puntos negros en las vías de alta velocidad donde los maquinistas han alertado de importantes vibraciones

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SENAF) trasladó en agosto del pasado año a Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) la necesidad de limitar la velocidad máxima de circulación de los trenes de alta velocidad a 250 kilómetros por hora en varios puntos de la extensa red española, la segunda de mayor longitud del mundo. El Gobierno desechó y no dio más trascendencia al escrito al "no contener referencia alguna a los argumentos técnicos por los que establecer una limitación específicamente a 250 kilómetros por hora, en lugar de 160 o 270 kilómetros por hora". ¿Cuáles fueron los puntos señalados por los maquinistas y por qué?

El sindicato SENAF altertó de vibraciones anómalas, "botes" y golpes, que a su criterio se traducía en mayor desgaste en los trenes y en la infraestructura. Diego Cortín, secretario general del sindicato, llegó a tachar de "intensivo" y "exponencial" el desgaste de la infraestructura al ir a 300 y no a 250 kilómetros por hora. Sin embargo, en su intervención en televisión, Cortín aseguró que no estaba "en riesgo" la seguridad, presagio que finalmente no se ha cumplido, ya que el accidente en Adamuz fue en uno de las líneas señaladas por el organismo, que no puso en foco en ningún momento sobre un punto kilométrico, sino en los corredores.

¿Qué líneas señalaron los maquinistas?

SENAF apuntó a las líneas 010, 030, 040 y 050. La 010 corresponde a la que conecta la estación de Puerta de Atocha, en Madrid, con Sevilla Santa Justa, la que se ha visto afectada por el terrible incidente; la 030, al acceso a Málaga, en la bifurcación entre Málaga Alta Velocidad y Málaga María Zambrano; la 040, la bifurcación entre Torrejón de Velasco y Valencia Joaquín Sorolla, donde se han señalado pérdidas recurrentes de estabilidad geométrica y zonas con aparatos de vía exigentes; y, por último, la 050 es el corredor que conecta Cataluña con la frontera de Francia, donde hay mucha densidad de circulación y se acumulan pequeñas imperfecciones.

¿Dónde se han registrado vibraciones?

De acuerdo a diferentes informaciones y quejas de usuarios en redes sociales, ha habido puntos concretos de la infraestructura donde se han detectado y denunciado en los últimos meses vibraciones. En entre otros, se apuntó al tramo entre Adamuz y Villanueva de Córdoba, en la provincia de Córdoba, donde se ha producido el accidente ferroviario. También en el punto de conexión entre las localidades de Calatayud y Ariza, en la línea de Madrid-Barcelona, se han concentrado más vibraciones de las habituales. Sin ir más lejos, trenes S-106 de Talgo (popularmente conocidos como Avril) sufrieron en este corredor fisuras en bogies que obligaron a retirar varios convoyes de la circulación. Es más, en este lugar, los maquinistas tomaron la decisión unilateral de reducir la velocidad máxima de circulación de 300 a 230 kilómetros por hora en ese tramo. Este martes, Adif tomó la decisión de reducir a 160 kilómetros por hora en el tramo que discurre entre Cetina (Aragón) y Mejorada del Campo (Madrid), cuya longitud alcanza los 150 kilómetros.