Vectalia se alía con Bonalba y Montemar para consolidar el turismo deportivo de élite en la provincia de Alicante
La empresa Vectalia ha presentado en la jornada de apertura de Fitur una nueva alianza. Se trata de la colaboración con el complejo hotelero Bonalba Resort y el Club Atlético Montemar, para impulsar una estrategia conjunta que sirva para consolidar el turismo deportivo de élite en la provincia de Alicante.
Esta alianza nace con el objetivo de ofrecer una experiencia integral, cómoda y eficiente a clubes, selecciones y deportistas de alto nivel, tanto nacionales como internacionales, que eligen Alicante como destino para entrenar, competir y alojarse. La colaboración entre las tres entidades permitirá abordar de forma coordinada la organización de estancias, competiciones y eventos deportivos, garantizando estándares de calidad, profesionalidad y excelencia en todos los servicios implicados.
Desde la compañía alicantina de movilidad, han señalado que el acuerdo persigue consolidar la provincia como destino de competiciones deportivas internacionales que disfrutarán del clima y de una organización coordinada que permitirá satisfacer todas sus necesidades en logística, alojamiento y de organización.
Vectalia aportará su experiencia en el campo de la movilidad y logística de eventos para que los deportistas y equipos cuenten con servicios de alta calidad. La firma hotelera, poscionada en el segmento del golf, suma sus conocimientos y sus instalaciones como base de operaciones, especialmente adaptadas a las necesidades del deporte profesional. Y el Club Atlético Montemar aportará su amplia trayectoria en la organización y gestión de eventos deportivos de élite, así como su conocimiento técnico y operativo en competiciones de primer nivel.
Durante el año 2025, esta colaboración se materializó en la ejecución conjunta de destacados eventos como la Gran Carrera del Mediterráneo, la Maratón Elche–Alicante y el torneo internacional de tenis Challenger, entre otros.
El proyecto conjunto está especialmente vinculado a disciplinas como el golf, el atletismo, el fútbol, el tenis, el rugby, el ciclismo, entre otros.
