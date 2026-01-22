Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alicantina fallecida accidente trenRetrasos trenes AlicanteAlerta amarillaOleaje playa El Pinet ElcheWasaps asesor MazónElche Capital DeporteLibertad ladrón balizas
instagramlinkedin

Transportes

Adif levanta el límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona, salvo en seis puntos a 230km/h

En el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantienen cuatro limitaciones a 160 km/h y cinco de 200 km/h en puntos kilométricos concretos

Pasajeros junto a un AVE estacionado en la estación de Atocha-Almudena Grandes.

Pasajeros junto a un AVE estacionado en la estación de Atocha-Almudena Grandes. / EP

EFE

Madrid

Adif ha levantado todas las limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos kilométricos, donde se circulará a 230km/h y, en el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantienen cuatro limitaciones a 160 km/h y cinco de 200 km/h en puntos kilométricos concretos.

Así lo han señalado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria, que subrayan que los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.

El miércoles por la mañana Adif anunció que limitaba de forma temporal a 160 km/h la velocidad para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, después de que el maquinista de un tren hubiese denunciado el "supuesto" mal estado de varios puntos de la vía. Fuentes de Adif señalaron que el tramo entre Madrid y Calatayud (Zaragoza) en el que se había limitado la velocidad a 160 kilómetros por hora la víspera había sido revisado, tras lo cual dejaron cuatro puntos concretos con limitación de velocidad a 230 kilómetros por hora.

Además, este pasado miércoles, Adif limitó también temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad en un tramo 1,8 kilómetros de la línea ferroviaria entre Madrid y Valencia e informó de que en el resto de la misma la velocidad máxima serán la habitual. Entonces, la compañía pública ya avanzó que durante la noche se iban a comprobar dichos desperfectos para evaluar y ver si se podía retirar esta limitación temporal de velocidad.

Noticias relacionadas y más

Según apuntó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Adif recibió ayer al menos trece avisos de un solo maquinista sobre el estado de la vía en la línea Madrid-Barcelona, el mismo maquinista que la víspera había presentado 21 de los 25 avisos que recibió Adif.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents