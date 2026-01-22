Alerta de los constructores: el nuevo impuesto al carbono pone en riesgo las promociones de VPO de la Generalitat y los ayuntamientos

Ya lo advirtieron hace unas semanas los promotores a través de Provia y ahora son los constructores de la Federación de Obra Pública de Alicante (Fopa) los que lanzan la alerta. El nuevo impuesto que determinados productos deben pagar en frontera para compensar sus emisiones de carbono ha disparado el precio de materiales como el cemento o el acero, que suponen uno de los principales costos del sector.

Un incremento que amenaza directamente la viabilidad de muchas promociones de vivienda, en un momento de escasez de este bien de primera necesidad, entre ellas las de VPO que han puesto en marcha la Generalitat y los ayuntamientos.

El presidente de Fopa, Javier Gisbert, cifra en un 15 % este incremento de precios, que califica como "brutal". Así, el portavoz de los constructores señala que puede afectar también "a la viabilidad de muchas empresas del sector que no tengan capacidad de reacción o músculo financiero para soportarlo".

El presidente de Fopa ha apuntado directamente a la entrada en vigor de la nueva normativa europea, pero también ha apelado a la responsabilidad de los distribuidores y fabricantes que pudieran aprovechar esta circunstancia para mejorar márgenes de beneficio. El sector se ha planteado recurrir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que analice posibles abusos en la generación de precios y en la subida de determinados materiales sin justificación racional.

Un 55 % más de costes en cinco años

"La situación puede ser dramática para el sector, y complicar aún más el acceso a la vivienda. Este incremento de precios del 15% en los materiales se suma casi al 35% que ha crecido en los últimos cinco años por distintas razones: un sobrecoste del 55% es muy difícil de gestionar", ha lamentado Gisbert. En este contexto, considera que se reduce la capacidad de las empresas para absorber nuevos aumentos sin afectar al precio final o a la viabilidad de los proyectos.

Varios obreros trabajan en la construcción de una vivienda nueva. / Ricardo Rubio - Europa Press

De hecho, se teme que la escalada de precios y la falta de mano de obra puedan poner en peligro los planes de la Generalitat Valenciana y de muchos ayuntamientos para impulsar la vivienda protegida y asequible. En este tipo de promociones, el precio está fijado por norma y con este escenario no está adaptado a la realidad del mercado.

"Con costes al alza, precios topados y plazos cada vez más difíciles de cumplir, la vivienda pública corre el riesgo de convertirse en un modelo inviable para las empresas, lo que reducirá aún más la oferta y agravará el problema de acceso a la vivienda", alerta el presidente Fopa.

Falta de trabajadores

A esta situación se suman otras dificultades como la falta de trabajadores en el sector, que viene arrastrando desde hace años y que se cifra en 50.000 puestos de trabajo por cubrir en la provincia. Esta falta de profesionales cualificados se traduce en muchas ocasiones en la dificultad para cumplir los plazos de obra.

Gisbert insiste en que la falta de mano de obra cualificada se ha convertido en un problema estructural, que afecta de manera directa al desarrollo de las obras y al cumplimiento de los calendarios contractuales.

El presidente de FOPA, Javier Gisbert. / INFORMACION

"La escasez de oficiales, encargados y personal especializado como encofradores, ferrallista, soldadores, electricistas, etc., obliga a las empresas a trabajar con plantillas incompletas, a solapar fases de obra y, en muchos casos, a asumir retrasos inevitables que tienen consecuencias económicas muy relevantes, tanto en los contratos públicos como en los privados", señala el empresario, quien añade que "hablamos de plazos que ya no se pueden garantizar en muchos casos, no por falta de planificación empresarial, sino por una escasez real de personal en obra que retrasa fases clave de los proyectos y genera importantes sobrecostes".

Llamamiento

Desde la federación se insiste en la necesidad urgente de reforzar la formación profesional enfocada al sector de la construcción, fomentar la incorporación de nuevos trabajadores, y facilitar la entrada de personal extranjero. La Federación considera necesario facilitar la contratación de profesionales en origen desde países extracomunitarios y potenciar la regularización de personal cualificado para facilitar su integración en el mercado laboral dentro del sector.

Ante este escenario, desde FOPA hace un llamamiento expreso a los jóvenes y a las mujeres para que consideren la construcción como una opción real y sólida de futuro profesional. El sector ofrece empleo estable, salarios por encima de la media de otros ámbitos, posibilidades reales de conciliación y un amplio abanico de oportunidades laborales a corto, medio y largo plazo. La construcción necesita incorporar nuevo talento y relevo generacional, y para ello resulta clave impulsar la Formación Profesional, los certificados de profesionalidad y la colaboración directa con centros educativos y de formación especializada.