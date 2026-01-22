Balón de oxígeno para la agricultura de Alicante: el Parlamento Europeo impugna el acuerdo de Mercosur

La decisión del Parlamento Europeo de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE el acuerdo con Mercosur ha supuesto un auténtico balón de oxígeno para la agricultura alicantina. Tanto Asaja como La Unió han celebrado esta iniciativa, que en principio, y a la espera de la resolución final, va a dejar en suspenso la aplicación del pacto entre 18 y 24 meses. La justicia europea tendrá que determinar si el tratado es compatible con los tratados fundamentales de la UE y si evita la competencia desleal procedente de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia a la que, según los agricultores, tendrían que hacer frente.

El acuerdo de libre comercio firmado entre la UE y Mercosur había suscitado la alarma en la agricultura alicantina, al entender que iba a propiciar una auténtica invasión de productos procedentes de estos países sudamericanos, cultivados a precios menores y con unas exigencias normativas mucho más laxas que las que están vigentes en Europa. Cultivos como los cítricos o los cereales, además de la ganadería, iban a encontrarse entre los más damnificados.

El cereal es uno de los productos que podría verse más afectado por el acuerdo. / Juani Ruz

Sin embargo, la situación ha dado un giro de guión absoluto con la decisión del Parlamento Europeo, por 334 votos a favor y 324 en contra, de recurrir el acuerdo ante el Tribunal de Justicia comunitario. Un estamento que tendrá que revisar si existe compatibilidad con los tratados fundamentales de la UE y si se garantiza el principio de preferencia comunitaria y la seguridad alimentaria de los ciudadanos.

Consecuentemente, la aplicación del tratado queda en suspenso, teniendo en cuenta que la resolución de este tipo de conflictos tarda habitualmente entre 18 y 24 meses.

La ganadería también podría verse muy afectada. / Juani Ruz

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, se felicita por el recurso, aunque también advierte de que "ahora, más que nunca, hay que mantener la presión iniciada hace unos meses por las organizaciones agrarias, con el objetivo de que Bruselas, sus europarlamentarios, nuestro Gobierno y toda la sociedad entiendan que la aplicación de este acuerdo supondría un gran varapalo para el sector agrario y su supervivencia, así como para la salud de los consumidores".

Tractorada

De ahí que Asaja mantenga la convocatoria de la tractorada convocada para el próximo día 29 de enero por las calles del centro de Alicante. Una protesta que también será aprovechada para defender el trasvase Tajo-Segura, una gestión hídrica estable que garantice el regadío, una PAC con un presupuesto sólido que asegure la rentabilidad de las explotaciones y el fin de los recortes encubiertos y de las exigencias medioambientales inasumibles.

También ha expresado su satisfacción el secretario general de La Unió, Carles Peris, quien coincide con Asaja en que se trata de "una pequeña victoria" y que hay que mantener la presión en las calles. Según sus palabras, es una decisión temporal que no significa que el acuerdo quede descartado, "pero es un paso importante para seguir trabajando y protestando para que, si alguna vez hay tratado, sea lo más justo posible para los intereses de los agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana".