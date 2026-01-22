Cambios en Sprinter: Francesc Casabella sale de la compañía y José Pérez-Milá se queda al frente del grupo en solitario
El ejecutivo asume todas las funciones de la dirección estratégica de ISRG en España y Portugal
Cambios en la estructura de la cadena de tiendas deportivas Sprinter y de su matriz en España y Portugal, Iberian Sports Retail Group. Tras poco más de dos años, el hasta ahora CEO de ambas sociedades, el catalán Francesc Casabella, sale del grupo y asume sus funciones el director general de ambas compañías, José Pérez-Milá.
Un relevo que formalizaba esta misma semana el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) y que podría interpretarse como el final de la etapa de transición que se abrió en el verano de 2023, cuando la británica JD Group se quedó con el 100 % del conglomerado, tras comprar su parte a la familia fundadora, los Segarra, y a la portuguesa Sonae.
El nombramiento de Casabella fue una de las primeras decisiones que adoptó la multinacional tras convertirse en accionista único del grupo, ya que hasta ese momento eran los Segarra los se encargaban de la dirección del negocio. Aunque el catalán había pasado por empresas como La Piara, Condis o congelados La Sirena, en el momento de su incorporación era socio de BD Capital y asesoraba a directivos y empresas.
Aproximadamente un año después, en septiembre de 2024, la compañía decidió nombrar a José Pérez-Milá, que había desempeñado diversos cargos en Sprinter y en varias de sus participadas, como managing director (director general). Desde entonces, Pérez Mila ha ido asumiendo un mayor peso en el grupo, hasta que ahora, con la salida de Casabella, se convierte en el principal responsable de la compañía en España y Portugal.
Todas las funciones
"Desde hace unos meses asumo personalmente todas las funciones relacionadas con la dirección estratégica del grupo en Iberia. Es un reto que afronto con ilusión y también con responsabilidad, con la experiencia de formar parte de esta casa desde hace 15 años", ha señalado el propio ejecutivo, en declaraciones a este diario, en las que también ha querido agradecer a Francesc Casabella su trabajo y entrega al proyecto en esta última etapa.
Además de Sprinter, las competencias de Pérez-Milá como director general de ISRG Sporting Goods también incluyen la gestión de SportZone y Deporvillage en este mismo ámbito geográfico.
En el ejercicio de 2023-2024 Sprinter alcanzó una facturación de 662 millones de euros mientras que el conjunto del grupo ISRG alcanzó los 1.450 millones de euros, lo que la convierte en la segunda mayor empresa de la provincia, solo por detrás de Tempe, el proveedor de calzado de Inditex, que tiene su sede en Elche.
