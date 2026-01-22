Costa Blanca, a la caza de las conexiones con Estados Unidos y Canadá

A primera hora de este jueves, la consellera de Turismo Marián Cano ha abierto la jornada con una puesta en valor de la mesa de la conectividad y la ansiada conexión con Estados Unidos y pocas horas después, el Patronato de Turismo ha hecho oficial que la Costa Blanca la puesta en marcah de una batería de acciones promocionales con EE. UU. y Canadá.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha explicado que el objetivo es reforzar el posicionamiento de la provincia como destino turístico, educativo y residencial en Norteamérica. También la de impulsar uno de los grandes retos estratégicos del territorio: la mejora de la conectividad aérea con el territorio. El responsable del organismo turístico ha subrayado que es la primera vez que se arranca una propuesa de estas características y que tendrá lugar el primer semestre del año. Se trata de acciones que contemplan la presencia del destino en alguno de los principales foros profesionales de Estados Unidos y Canadá.

En estos encuentros se combinará el turismo vacacional con el de creceros, golf, educación superior y turismo residencial “bajo una visión conjunta y coordinada”, ha explicado Toni Pérez, quien ha señalado que Estados Unidos y Canadá como mercados estratégicos para la Costa Blanca “en pleno crecimiento para nuestro sector. El interés que muestra Norteamérica por España, por la Comunidad Valenciana y, concretamente, por la provincia de Alicante, mantiene claramente una tendencia al alza”. El presidente ha indicado que los datos que arrojan fuentes oficiales como Turespaña, Aena y el INE “confirman el crecimiento sostenido de viajeros procedentes de Estados Unidos y Canadá en los últimos años”.

Foto de familia tras la reunión entre Patronato y la asociación europea. / INFORMACIÓN

Calendario

El responsable provincial, acompañado por el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo; el Country Representative Spain and Portugal de ETOA, Jorge Traver; el Director of Commercial Operations de ETOA, Arran Wiltshire; la Operator and Destination Engagement Manager de ETOA, Alessia di Marcantonio, así como por responsables de Hosbec y APHA, ha avanzado el calendario de acciones de la Costa Blanca con el continente americano:

Así, en primer término, se acudirá a Toronto Golf & Travel Show (30 de enero al 1 de febrero). Esta cita está destinada a la promoción del turismo de golf, uno de los segmentos con mayor crecimiento del mercado canadiense, con la participación de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca.

Del 18 al 21 de febrero, se celebrará en la provincia de Alicante, el encuentro "Costa Blanca Showcase – ETOA / USTOA" que será la acción central y más relevante del plan. Se trata de un gran encuentro profesional que reunirá en destino a turoperadores y agentes especializados de Europa y Norteamérica, en colaboración con ETOA y USTOA, dos de las asociaciones más influyentes del turismo internacional, además de Hosbec, Apha, Asociación de Campos de Golf, Provia, Avive, Ruta del Vino, Asociación por el Turismo de Cruceros y Aptur, entre otras entidades alicantinas.

En abril, está la Seatrade Cruise Globa de Miami y en mayo, la asistencia a la NAFSA Annual Conference & Expo, donde se participa junto a la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández. El calendario contempla otros eventos hasta junio.

(noticia en elaboración)