Elche entrega a los Reyes la insignia del Domingo de Ramos a los Reyes

La visita oficial de los Reyes de España a Fitur es uno de los eventos fijos en la agenda que este año por compromisos internacionales los monarcas trasladaron a este jueves. El estand de Turespaña ha sido el punto de encuentro con las autoridades y presidentes autonómicos entre los que se encontraba Juanfran Pérez Llorca.

Durante el recorrido de la comitiva real, la delegación de Elche ha sido la única de la Comunidad Valenciana que ha coincidido con los Reyes. Así el alcalde Pablo Ruz y la reina y damas de las fiestas han podido obsequiarles con la insignia tradicional que se pone en la solapa durante el Domingo de Ramos, una fiesta mayor en la que el municipio se convierte en escaparate internacional por su inconfundible palma blanca.

El alcalde ha explicado que "llevamos 3 años desde para que nos visiten de manera oficial. Sería la primera visita de los monarcas". Ruz ha recordado que, en septiembre, "tuvimos a la reina Sofía, que fue algo apoteósico. Ella se fue feliz y además nos lo decía". El primer edil ilicitano ha indicado que desde la Alcaldía se han trasladado diferentes cartas a modo de invitación y que se ha sorprendido con alegría al comprobar que "hoy nos han dicho; bueno, esto vamos a hacerlo bien", frase que ha interpretado abre una puerta a esa deseada visita monárquica.

Mientras los Reyes se desplazaban en el interior de Ifema, la delegación ilicitana ha podido entregar por manos de la reinas y damas unos detalles. "Llevaban unas damitas y una flor de Domingo de Ramos de solapa y nos hemos podido acercar a la Reina Letizia para entregárselos. Les esperamos con los brazos abiertos siempre".

Balance

Pro otra parte, Ruz ha realizado un breve balance de estas dos primeras jornadas en Fitur. El alcalde de Elche ha destacado que "hay más gente que nunca y lo que nos traslada los técnicos de Visit Elche es que no paran de trabajar. Creo que Elche está en un buen momento, lo que no quiere decir que esté en el momento definitivo". Para el edil popular, "hay mucho recorrido todavía por mejorar" y ha insistido en la necesidad de seguir contando y mostrando las bondades turísticas del destino.