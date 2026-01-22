Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alicantina fallecida accidente trenRetrasos trenes AlicanteAlerta amarillaOleaje playa El Pinet ElcheWasaps asesor MazónElche Capital DeporteLibertad ladrón balizas
instagramlinkedin

ACCIDENTE FERROVIARIO

Puente defiende que el Gobierno ha incrementado de forma "muy notable" el gasto en mantenimiento ferroviario

La inversión en mantenimiento de la red ferroviaria ha aumentado un 47,5% entre 2025 y 2011, aunque hasta 2020 y 2021 se mantuvo estancada

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, durante una rueda de prensa

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, durante una rueda de prensa / Gustavo Valiente - Europa Press

Gabriel Santamarina

Gabriel Santamarina

Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que el Gobierno ha incrementado de forma "muy notable" el gasto público en mantenimiento de la red ferroviaria, en contraposición de los años previos a su llevada a Moncloa. A pesar de esto, el titular de la antigua cartera de Fomento ha querido separar este debate sobre la inversión pública del accidente acaecido en Adamuz, ya que, a su criterio, la vinculación "lleva a la ciudadanía a pensar que la seguridad ha estado comprometida por falta de mantenimiento" y Puente apunta que "no es así": "La falta de mantenimiento o supervisión parece claro que no está entre las causas del accidente".

Según los datos facilitados por Transportes y Movilidad Sostenible, el gasto público en esta materia se ha elevado en 2025 un 47,5% en comparación con el año 2011 —último año de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo—, hasta alcanzar los 1.119 millones de euros. Los volúmenes se empiezan a incrementar de forma notable a partir de 2021, cuando se sobrepasa la barrera de los 800 millones de euros destinados a mantenimiento, algo que no ocurrió en ningún momento de la serie histórica.

Gasto en mantenimiento de la red ferroviaria entre 2011 y 2025 en base 100

Gasto en mantenimiento de la red ferroviaria entre 2011 y 2025 en base 100 / Datos del Ministerio de Transportes

Analizando el gasto por kilómetro, el de 2025 asciende a 71.260 euros, frente a los 49.860 euros del ejercicio 2011, año en el que empezó una tendencia a la baja en la inversión en mantenimiento de la red que no se empezó a recuperar hasta 2019 y 2020. A grandes rasgos, durante las dos legislaturas que gobernó Mariano Rajoy, la partida destinada a este fin se congeló o, incluso, se redujo, en línea con las exigencias de austeridad impuestas por la Unión Europea. Los datos facilitados por Transportes corresponden a la inversión en mantenimiento de toda la red ferroviaria gestionada por Adif, no en concreto de las vías de alta velocidad.

Separar el debate de la inversión del accidente

Óscar Puente ha defendido que el Ejecutivo socialista ha incrementado el "esfuerzo inversor" de una forma "muy notable". Sin embargo, el titular de la cartera de Transportes, aunque ha defendido que "es posible abrir un debate sobre si es necesario incrementar la cantidad que se destina a mantenimiento", no ha querido señalar esta como una de las causas del accidente ferroviario producido el pasado domingo por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, en la provincia de Córdoba. "La falta de mantenimiento o supervisión parece claro que no está entre las causas del accidente", apuntó de forma tajante. Por último, Puente ha lanzado una proclama: "Si mezclamos el debate, llevamos a la ciudadanía a pensar que la seguridad ha estado comprometida por falta de mantenimiento y no es así".

Noticias relacionadas

Las vías de Adamuz fueron revisadas el 7 de enero

Según el director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, la última revisión de las vías de la línea entre Madrid y Sevilla a su paso por Adamuz se completó el pasado 7 de enero, once días antes de que se produjese el fatal accidente. La supervisión incluyó análisis de geometría de las vías, estado de los motores, de las agujas y del desvío. No fue la única, ya que en 2024 se aplicaron trabajos de revisión el 13 de octubre y el 5 y el 21 de noviembre, cumpliendo así de forma "escupulosa" con la normativa, según García de la Bandera

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
  2. Ratas entre las mesas del Portal de Elche de Alicante: 'Son gigantes, más grandes que las palomas, viven en los árboles y saltan de aquí para allá
  3. Mañana complicada en las carreteras de Alicante: retenciones, obras y varios accidentes
  4. La nueva “zona de moda” de Alicante tiene a la venta pisos por menos de 250.000 euros: tres habitaciones y con piscina
  5. La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
  6. Alicante renueva las normas para subir al autobús: cambios en los patinetes eléctricos y en el 'pago' de las multas
  7. Altea restringirá el tráfico de la N-332 en el centro urbano en dirección Calpe-Benidorm por obras de mejora
  8. Detenido en Sevilla un empresario como presunto colaborador de González Amador

Edu Soto hace parada en Badajoz con 'Más vale solo que ciento volando. Revolution'

Edu Soto hace parada en Badajoz con 'Más vale solo que ciento volando. Revolution'

Vithas Medimar: Referente en el cuidado integral de la mujer con la ampliación de sus servicios de maternidad

Vithas Medimar: Referente en el cuidado integral de la mujer con la ampliación de sus servicios de maternidad

Diosdado Cabello, dueño del mazo

Diosdado Cabello, dueño del mazo

"Mamma Mía!" entre bambalinas: así se prepara el musical en el Teatro Principal de Alicante

"Mamma Mía!" entre bambalinas: así se prepara el musical en el Teatro Principal de Alicante

¿Tienes más de 40 años y te gustaría desfilar? Vuelve a Alicante el Certamen de Modelos Senior

¿Tienes más de 40 años y te gustaría desfilar? Vuelve a Alicante el Certamen de Modelos Senior

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Basura y dejadez en el parque canino de la Gran Vía de Alicante: “Nos sentimos abandonados”

Basura y dejadez en el parque canino de la Gran Vía de Alicante: “Nos sentimos abandonados”
Tracking Pixel Contents