Generalitat y maquinistas acuerdan restablecer el servicio de Rodalies

El Govern catalán y los principales sindicatos de maquinistas de Renfe negocian un acuerdo para restablecer la circulación de Rodalies en Catalunya, lo que supondrá la reanudación de un servicio que ha estado interrumpido durante más de 36 horas, después del accidente de un tren en Gelida (Barcelona) que causó la muerte del conductor de un tren y dejó diversos heridos.

Fuentes del Ejecutivo catalán han detallado que los puntos concretos de este acuerdo los explicarán en rueda de prensa en unos minutos el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y la consellera de Territori, Sílvia Paneque, tras la reunión celebrada en la Estación de Sants de Barcelona entre sindicatos, Adif, Renfe y el Govern.

El secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, ha argumentado que si este jueves el colectivo no ha ido a trabajar para cubrir el servicio de corta distancia en Catalunya ha sido porque "en ningún caso Adif nos trasladó ayer que Rodalies era segura con una información fiable". Ante las dudas sobre la seguridad de sus empleados, Semaf ha optado por pedirles que no acudieran a sus puestos de trabajo como medida de precaución.

"No nos han trasladado ningún informe técnico sobre la situación de la infraestructura", ha asegurado Martín en declaraciones a TV3. El portavoz del sindicato mayoritario del sector ha exigido que "se haga una auditoría para detectar los defectos y saber el estado real de la infraestructura". Y ha recordado que "después de Córdoba, nosotros informamos de que podía haber problemas en Catalunya".