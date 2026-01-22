Transporte
La Generalitat trabaja para conseguir conexiones directas con China y varias ciudades de Estados Unidos
La consellera de Turismo reconoce conversaciones con aerolíneas que operan en Estados Unidos que están pendientes de un refuerzo de su flota de aviones y de plantilla
La Generlitat Valenciana está trabajando para conseguir una conexión directa con China desde los aeropuertos valencianos de Manises o El Altet. La consellera de Turismo, Marian Cano, ha reconocido el interés del Consell por ganar presencia en el mercado asiático como ayer ya avanzó el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca. El punto de mira de la Generalitat está en Japón, que no tendría conexión directa, y, sobre todo, con China.
De forma paralela, el Consell está trabajando para conseguir conectar la Comunitat Valenciana con varias ciudades de Estados Unidos. All ansiado vuelo entre València y Nueva York, se suma el interés por otras ciudades como Orlando (Florida) o Dallas (Texas). La Generalitat está conversando con aerolíneas que operan esas rutas y que están interesadas. Las aerolíneas han comunicado que trabajan en ello, pero que en estos momentos necesitan aumentar sus plantillas y flotas de aviones.
