La Generalitat trabaja para conseguir conexiones directas con China y varias ciudades de Estados Unidos

La consellera de Turismo reconoce conversaciones con aerolíneas que operan en Estados Unidos que están pendientes de un refuerzo de su flota de aviones y de plantilla

Marian Cano, consellera de turismo declara que la Generalitat trabaja para conseguir conexiones directa con China y varias ciudades de Estados Unidos

Pilar Cortés

Ramón Ferrando

València

La Generlitat Valenciana está trabajando para conseguir una conexión directa con China desde los aeropuertos valencianos de Manises o El Altet. La consellera de Turismo, Marian Cano, ha reconocido el interés del Consell por ganar presencia en el mercado asiático como ayer ya avanzó el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca. El punto de mira de la Generalitat está en Japón, que no tendría conexión directa, y, sobre todo, con China.

De forma paralela, el Consell está trabajando para conseguir conectar la Comunitat Valenciana con varias ciudades de Estados Unidos. All ansiado vuelo entre València y Nueva York, se suma el interés por otras ciudades como Orlando (Florida) o Dallas (Texas). La Generalitat está conversando con aerolíneas que operan esas rutas y que están interesadas. Las aerolíneas han comunicado que trabajan en ello, pero que en estos momentos necesitan aumentar sus plantillas y flotas de aviones.

Investigan un posible parricidio en Fuengirola (Málaga) cuyo autor se tiró desde la azotea

La fórmula "secreta" para cobrar más pensión de jubilación: confirmada por la Seguridad Social

Una estación, un compositor y un barranco: la curiosa historia detrás de la doble numeración en la avenida de Salamanca de Alicante

Así emplea Benidorm las nuevas tecnologías para mejorar como destino turístico

EU analiza soluciones a la vivienda en Alicante con Javier Burón

Horario y dónde ver el Levante-Elche de la jornada 21 de Primera División

"El Campello no se explica, se siente" aterriza en Fitur

El RACE alerta a los conductores alicantinos sobre la baliza v-16: “No hagas ningún pago”

