Persisten los retrasos en el AVE entre Alicante y Madrid al mantener Adif nueve limitaciones de velocidad

Continúan los retrasos en el corredor ferroviario del AVE entre Alicante y Madrid. La causa es el mantenimiento este jueves de hasta nueve limitaciones de velocidad por incidencias que están reportando los maquinistas y que, según el administrador ferroviario, no comprometen la seguridad, aunque sí causan molestias a los usuarios por la tardanza en la llegada a sus puntos de destino. De hecho, las restricciones están provocando retrasos de alrededor de 40 minutos en la práctica totalidad de los trenes.

Fue en la tarde de ayer cuando Adif informó de las primeras limitaciones de velocidad en tramos situados entre Cuenca y Albacete. Desde el administrador ferroviario señalaron que un maquinista les había informado de cuatro defectos: un golpe fuerte en el desvío 1 de Villarrubia; el bamboleo del tren en la zona de la vía Cuenca-Monteagudo; un bache fuerte en el tramo de vía Minglanilla-Caudete de las Fuentes; así como un bache con movimientos bruscos en un puente de la vía II Chiva-Xàtiva, ya en dirección a Valencia.

Todo ello provocó retrasos en varios trenes de las diferentes compañías, que llegaron a alcanzar los 75 minutos, a la espera de que anoche se comprobara el estado real de las vías para determinar qué hacer a continuación.

Paneles ela estación de Alicante alertando de los retrasos anoche. / RAFA ARJONES

Pues bien, lejos de normalizarse la situación, las limitaciones de velocidad se han incrementado, según la información facilitada esta mañana por Adif. En concreto, se mantienen cuatro limitaciones a 160 kilómetros por hora y otras cuatro de 200 kilómetros en puntos muy concretos, aunque no se han especificado cuáles ni si algunos de ellos se encuentran situados en el tramo en dirección a Valencia.

Sea como fuere, lo cierto es que estas restricciones están provocando retrasos en todos los trenes que están rondando los 40 minutos.

No es el AVE entre Madrid y Alicante el único afectado. Adif informa que en la línea entre Madrid y Barcelona se levantan todas las limitaciones temporales de velocidad menos en seis puntos kilométricos sonde se circula a 230 kilómetros por hora.

Nuevas denuncias

Asimismo, se indica que los maquinistas han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos done se sienten vibraciones.

Tas estas limitaciones están aconteciendo a raíz de que los maquinistas han incrementado sus comunicaciones respecto al estado de las vías como consecuencia del trágico accidente en el municipio cordobés de Adamuz.