The Ocean Race, la prueba deportiva más codiciada en Fitur

Fitur es, ante todo, un escaparate y un altavoz para las apuestas turísticas y si algún evento ha ganado una posición destacada en el mismo ha sido, sin duda alguna, The Ocean Race. La prueba de vela que saldrá, por sexta vez, desde el puerto de Alicante se ha presentado este jueves oficialmente en la feria; sin embargo, su notoriedad como evento deportivo ha convivido con una intra competición institucional, seguramente sana, por llevarse lo que se suele decir el gato al agua.

En la plaza central del estand de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presidido la puesta de largo del acto que, en enero de 2027, convertirá a la ciudad en parte de la historia de este deporte naútico, pues será la etapa más larga de navegación jamás realizada por The Ocean Race. Treinta y un día de navegación hasta llegar a Auckland (Nueva Zelanda). Este apunte lo dio a conocer en la primera jornada de Fitur el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien este jueves se ha quedado sin poder intervenir por falta de tiempo (versión oficial). En el escenario, el director Ejecutivo de The Ocean Race, Mirko Groeschner y parte de su equipo técnico que ha explicado las novedades de la nueva edición y el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez.

Desde el Consell se ha destacado que desde que la salida se realiza en Alicante, “más de 8.000 puestos de trabajo”, además de atraer más de 1,65 millones de visitantes, y aportar 467 millones de euros de impacto directo en el PIB. ASí como que la audiencia acumulada de este evento supera los 1.000 millones de personas en los últimos 20 años y más de 200 millones de impacto mediático.

Presentación de la Ocean Race en Fitur / Pilar Cortés

Novedades

Para 2027, la Generalitat trabaja en un amplio dispositivo de actividades educativas, deportivas y lúdicas en el recinto del Muelle de Levante. Estas actuaciones incluirán visitas escolares, talleres sobre sostenibilidad marina, prácticas de vela ('Try Sailing'), competiciones náuticas, conciertos, y otras actividades para público de todas las edades. Este programa, de carácter gratuito y para todos los públicos, promoverá valores como la náutica, la sostenibilidad y la inclusión, convirtiendo este espacio en un punto de entretenimiento familiar y educativo.

Al acabar la presentación, sí se ha dado la foto de familia en la que han participado tanto el alcalde alicantino como la consellera de Turismo, Marián Cano y el presidente de la DIputación de Alicant, Toni Pérez, entre otros. En un comunicado, Barcala sí ha señalado que “Alicante vivirá la salida de una Ocean Race histórica que supone un enorme impulso económico y de proyección mundial”.

Junto al impacto económico, hay dos datos que se han repetido. Por un lado que The Ocean Race zarpará de la bahía de Alicante el 17 de enero de 2027 con su etapa inaugural más larga de su historia, Alicante -Auckland (Nueva Zelanda) y, por otro, que los regatistas se enfrentarán a una navegación con una distancia de 14.000 millas náuticas.