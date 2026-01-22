Se vende chalet de lujo con okupa: el nuevo fenómeno en auge en el mercado inmobiliario de Alicante

El fenómeno de la ocupación ya no es un problema que afecta solamente a los inmuebles que se quedan vacíos en zonas deprimidas, como ocurría, por ejemplo, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando los bancos acumularon en sus balances miles de pisos embargados. Cada vez más, también pueden encontrarse en los portales inmobiliarios anuncios de chalets, adosados o áticos en urbanizaciones de lujo valorados en cientos de miles de euros, que se venden con inquilino indeseado incluido.

Una "oportunidad" que suele publicitarse para inversores que no tengan prisa por tomar posesión del inmueble, ya que los trámites para desahuciar a los residentes suelen prolongarse durante bastante tiempo. Eso sí, a cambio, lo habitual es que se obtenga un precio bastante por debajo del que tendría en una situación normal, aunque eso no quiera decir que sea barato.

Por ejemplo, en Idealista se ofrece en estos momentos un chalet de cinco habitaciones y 347 metros cuadrados con piscina en Benissa por 785.000 euros. Toda una ganga -para quien se lo pueda permitir- si se compara con el resto de propiedades en venta en la zona de similares características, que no bajan del millón y medio de euros.

También se ofrece una casa independiente en la partida de Adsubia en Xàbia, con tres habitaciones y 245 metros por 499.000 euros; u otro por 395.000 euros en la zona de La Galia en Elche.

Producto inmobiliario

"Los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más", señala el portavoz de este portal, Francisco Iñareta, que califica de "desolador" que los propietarios tiren la toalla y decidan vender con pérdidas su casa, con tal de deshacerse del problema.

Una vivienda en una urbanización de lujo. / FREEPIK

En este sentido, Idealista acaba de realizar un estudio sobre la evolución de las viviendas okupadas que se ponen en venta y los resultados no son muy alentadores, ya que, lejos de mejorar, parece que es un fenómeno que va a más.

Así, al cierre de 2025 el portal contabilizaba hasta 1.402 viviendas okupadas en venta en la provincia, un 10,7 % más que sólo tres meses antes, cuando realizó el primer informe sobre esta cuestión. Una cifra que sitúa a Alicante como la cuarta demarcación con mayor volumen de inmuebles en esta situación -solo por detrás de Barcelona (7.307), Murcia (1.658) y de Madrid (1.634).

Eso sí, en porcentaje, este volumen de anuncios solo representa el 1,6 % de la oferta total en la provincia, la mitad que a nivel nacional, de acuerdo con las mismas fuentes.

Si se realiza un barrido rápido en este portal inmobiliario pueden encontrarse pisos en la zona de Las Cruces de Villena por apenas 7.000 euros u otros en el centro de Elda por solo 15.000 euros. También hay anuncios similares en Salinas, Orihuela, Castalla o Callosa de Segura. En la ciudad de Alicante, lo más barato en un piso de tres habitaciones en Juan XXIII por 26.000 euros.

En el lado opuesto, entre los inmuebles de lujo okupados, además de los ya mencionados, pueden verse pisos de cuatro habitaciones y 174 metros en La Sella, en Pedreguer, por 457.000 euros; o un ático en la zona del PAU 5 de la playa de San Juan por 390.000.

Un cartel contra la ocupación. / ÁLEX DOMÍNGUEZ

En todos los casos, se advierte de que no es posible visitar el inmueble antes de la compra y de que está ocupado de forma ilegal, lo que impide la posesión inmediata de la vivienda, pero también la posibilidad de solicitar una hipoteca para financiarla. Entre otros motivos, porque es imposible cerciorarse del estado en que se encuentra.

Denuncias

El fenómeno de la ocupación de viviendas de lujo ya ha llamado la atención de algunos bufetes, que han empezado a recibir numerosos casos. "Ya no hablamos de familias vulnerables, sino de grupos que ocupan deliberadamente propiedades alto valor sabiendo que el sistema tarda meses en responder", apunta Sandra Aurrecoechea, del bufete Marín & Mateo Abogados.

El marco penal español distingue entre allanamiento de morada y usurpación de inmueble, una diferencia que puede acelerar o retrasar drásticamente la recuperación de la vivienda. "Si la okupación afecta a una vivienda habitual o segunda residencia y se denuncia en menos de 48 horas, la policía puede actuar de inmediato. Pero si el inmueble está vacío, la intervención judicial es obligatoria y los plazos se alargan", explica la abogada.

Eso convierte estos chalets, que muchas veces pertenecen a propietarios extranjeros y que permanecen mucho tiempo sin uso, en un objetivo ideal para estos grupos.