Las Viviendas de Uso Turístico en la Comunidad Valenciana, una caida del 11 % y sin tasa de reposición

Nada hay más sensible ahora mismo que los datos sobre los pisos turísticos, porque en el pensamiento colectivo se ha instalado la idea de que el despunte de las plataformas y los apartamentos están ligados a la crisis de la vivienda. Para predicar en ese desierto, hace tiempo que Aptur CV comenzó a analizar datos para generar un debate pegado a la realidad del subsector.

En Fitur, se ha dado uno de esos momentos claves cuando la presidenta de la asociación, Silvia Blasco, y el director general de InAtlas, Luis Falcón, han presentado el "Análisis de evolución turística del alojamiento de corta estancia en la Comunidad Valenciana". Sobre las cifras del INE, la caída de la oferta activa de Viviendas de Uso Turístico (VUT) fue del 11,2 % respecto a 2024. Se pasaron de 71.146 unidades a 63.190. La bajada es una tónica generalizada que ambos expusieron y que se repite, en mayor o menor medida, en las diferentes provincias.

Lusi Falcón durante la presentación del informe en FItur. / Ana Jover

La de Alicante es del 9,7 % pasando de 44.589 a 40.273 unidades en 2025, la mejor del conjunto; en Castellón, se está por encima de la media y se situó en un 12 %. La oferta cayó de 8.704 a 7.659; y, en el caso de València, la caída es la más acusada, con un 14,5 %. En esta provincia, la dana y el efecto tractor de la capital han provocado que la oferta se quede en 15.258 unidades en 2025 frente a las 17.853 de 2024.

Además del descenso, la exposición del director general de InAtlas se ha centrado en el impacto económico y la cuota de mercado de cada uno de los alojamientos, el gran caballo de batalla. Así el informe revela que, en el ámbito autonómico, el gasto total que generaron hoteles y VUTS se elevó a 5.306 millones en 2025. De esa cantidad, el sector hotelero aportó 5.306 millones y las VUT y los apartamentos, 4.036 millones.

En el reparto de la tarta , Luis Falcón subrayó que los hoteles representan el 30,50 %; las VUTs, el 12,53 %; las segundas residencias, el 12,97 %; los apartamentos el 9,70 %; y el resto de alojamientos de pago, el 3,17 %. Si bien en primer lugar, se sitúan las "casa de familiares y amigos" con un 31,12 %.

Tanto en este último caso como en el de las segundas residencias, se les imputan un impacto económico por encima de los 5 millones; pero para Aptur, parte de su foco estuvo en demostrar la riqueza que genera en el territorio las pocas unidades de los que también se llaman pisos turísticos. Su montante supone 1.600 millones en la Comunidad,

La bajada en la provincia de Alicante es la menor de la Comunidad. / Ana Jover

Sin perspectivas positivas

Para entender las causas que hay detrás de esta caída, Sofía Blasco apunte a varias causas, aunque su diagnóstico es pesimista por la nula tasa de reposición. La presidenta de Aptur CV y también de la organización en España explica que la Ley de Propiedad Horizontal ha dejado sin opciones al mercado, por la negativa de las comunidades de propietarios a albergar VUT en sus edificios. Blasco se mostró convencida de que esa situación puede llegar a suponer la desaparición de este segmento.

En otro nivel, Blasco reconoce que, por supuesto que ha ayudado a rebajar la cifra la limpieza que ha hecho la Generalitat Valenciana en el Registro oficial de Turismo. En menos de un año, hay que recordar que la cifra ha pasado de algo más de 100.000 a estar por debajo de los 80.000.

Valencia es la provincia que más acusa la bajada en oferta activa de VUT. / Ana Jover

En cuanto al informe, Blasco subraya que "lo que hemos hecho para no tener que hacerlo de manera sesgada, es analizar la oferta activa del INE y también evitar que se nos compare con la vivienda que se alquila habitualmente que no está expuesta ni publicada todo el tiempo". "Para nosotros, la depuración del registro es fundamental porque la gente que no ha podido adaptarse a la nueva normativa ha salido fuera del mercado. Eso significa que ha salido el mercado probablemente de los 11 días o del mes completo o simplemente lo ha dejado o lo ha vendido".

Por otro lado, la asociación también señala "la asfixia derivada de las malas regulaciones" en referencia a las locales y nacional. En Fitur, "hemos querido hablar de buena regulación" como la autonómica.

También, añade Luis Falcón, "el turismo está parando. Llevamos 3 años, en los que el nacional está bajando, mientras que el internacional sigue creciendo y eso impacta. También con la distorsión que hemos tenido este año la regulación del 2024".

Castellón está ligeramente por encima de la media en la caída de la oferta de VUT. / Ana Jover

En la lista de causas, Blasco añade: "Probablemente la caída sea mayor, porque el estudio se cerró con datos de noviembre" y apunta a que esa regulación "ha inducido a mayores sanciones o, en ocasiones, aunque no se sepa exactamnte las sanciones que corresponda la gente ha preferido retirar su oferta del mercado. Ahí ya no podemos precisar".

"Lo que hemos venido a reivindicar es que la oferta activa que te está impactando positivamente. Así que mantengamosla, no me limites por la interención. No voy a ser un hotel, que es para toda la vida, pero la vivienda de uso turístico puede serlo hoy y mañana no. La cuestión es cómo te impacta en el territorio".