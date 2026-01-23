La investigación señala a una rotura en la vía como el causante del accidente ferroviario en Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en un informe preliminar, ha situado a una rotura en la vía como el causante del descarrilamiento del tren Iryo y el impacto con el convoy Alvia de Renfe sucedido el pasado domingo y que ha causado hasta el momento 45 fallecidos. Las primeras evidencias que refutan esta tesis son las muescas encontradas en las rodaduras de los trenes que circularon con anterioridad al accidente por el tramo de Adamuz. Aunque la CIAF apunta que esta hipótesis deberá ser corroborada con cálculos y análisis detallados, apunta a estas muescas, presentes también en el tren Iryo, como compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado.

El siguiente paso de la investigación será el envío de las muestras a un laboratorio metalográfico para determinar las posibles causas de la rotura de la vía, sin que se descarten todavía ninguna línea de investigación. Adicionalmente, en las próximas semanas se procederá a la descarga y análisis de los registradores de ambos trenes (equivalente a las cajas negras de un avión), que almacén, entre otros datos, la velocidad a la que circulaban los trenes, los datos de frenada, comunicaciones y comportamiento dinámico de la composición en los instantes previos al fatal accidente.

Muesca presente en la rueda derecha del eje 19 del tren de Iryo (coche 5, primera rueda, segundo bogie). / CIAF

Las muescas en las ruedas, la pista clave

El elemento que sostiene la hipótesis inicial es el patrón de muescas detectado en la banda de rodadura de las ruedas derechas de los coches 2, 3, 4 y 5 del tren Iryo. La CIAF describe que estas marcas aparecen en todas las ruedas correspondientes a ejes impares, con un patrón uniforme en los coches 2, 3 y 4, compatible con un impacto contra la cabeza del carril. La comparación visual entre algunas de esas muescas y la sección del carril roto en la “zona cero” ofrece resultados “presumiblemente coincidentes”, según el documento.

La explicación técnica que plantea el informe —insistiendo en que se trata de una hipótesis de trabajo— es que, al estar interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior a la rotura habría soportado inicialmente el peso completo de la rueda, descendiendo levemente. Al no “trabajar” solidariamente la parte posterior, se habría generado un pequeño escalón en la fractura: ese desnivel podría haber golpeado la llanta y dejado la muesca. La CIAF añade un detalle revelador: a velocidades del orden de 200 km/h, la segunda rueda del bogie pasaría apenas unas centésimas de segundo después, sin tiempo para que el carril recupere la deformación, lo que encajaría con que el daño se concentre en la primera rueda (y, por eso, en ejes impares).

En el coche 5, sin embargo, las marcas serían distintas: una señal en la zona exterior de la rodadura, compatible con un impacto cuando ya habría una pérdida mayor de continuidad en la vía. El documento relaciona ese cambio con otra observación de campo: tras el punto de rotura, el carril terminó volcado hacia el exterior (lado derecho en el sentido de la marcha) y con huellas de paso lateral de ruedas una vez tumbado. Esa secuencia es coherente, según la CIAF, con que el coche 6 fuese el primero en descarrilar por una falta completa de continuidad para la rodadura.