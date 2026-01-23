Convocada huelga en Castilian tras el ERE a 103 trabajadores

El Comité de Empresa de Castilian en Elche ha anunciado la convocatoria de una huelga parcial con parones en horario de mañana y de tarde para el próximo jueves 29 de enero. La medida se toma para mostrar el rechazo al ERE que presentó la empresa del grupo Konecta el pasado 19 de diciembre que afecta a 104 trabajadores del centro situado en el Parque Empresarila ilicitano. Desde los sindicatos CGT, UGT y CCOO alertan de una medida que afecta a más del 65 % de la plantilla en la localidad.

La protesta se realiza dentro del periodo de consultas oficial que se abre en todo Expendiente de Regulación de Empleo y tras tres reuniones infructuosas con la sociedad que aduce que "no nos puede recolocar". Castilian pertenece a esta multinacional del sector de los contact centers, y la plantilla afectada procede en gran parte de una subrogación realizada en 2024, mediante la cual las trabajadores pasaron a esta sociedad, según señalan desde el Comité. Además, denuncian las continuas contradicciones que se están dando en el grupo y que, por lo tanto, chocan con la propuesta de recorte.

Fuentes del Comité indican que, al mismo tiempo que se presentaba el ERE, se presentó una oferta de 300 puestos en Madrid para atender una campaña de la Agencia Tributaria y que hay otros anuncios laborales que respaldan la propuesta de recolocación que tratan de alcanzar desde los sindicatos. "Hemos pasado de ser 300 trabajadores a los actuales 159 en poco menos de un año", comentan. "La empresa ha venido aplicando cambios organizativos, traslados de actividad entre centros y movilidad funcional y geográfica, sin que ello haya supuesto la desaparición real del trabajo".

Sumar apoyos

En el caso del ERE de diciembre, explican que la peor parte se la han llevado los empleados de Elche, pues afecta a Córdoba (12) y Madrid (9) también. "Bajo el argumento del fin de campaña, la empresa pretende destruir empleo pese a que la actividad no ha desaparecido del grupo y se mantienen otros servicios y campañas en distintas sociedades". Por este motivo, esperan contar con el apoyo de las diferentes plantillas que tiene su base en el mismo centro de Torrellano. .

Entre las peticiones, también han reclamado la aportación de "documentación necesaria e imprescindible para justificar y llevar a cabo el despido colectivo, así como como datos de dimensionamiento real de la plantilla o un análisis serio de alternativas, y que no ha explorado de forma efectiva la reubicación de la plantilla dentro del Grupo Konecta, a pesar de que existen otras campañas y posibilidades organizativas".