El crecimiento de los cruceros en Alicante deja 67,4 millones en la provincia y sella el centenar de escalas anuales

El posicionamiento de Alicante como punto crucerista se ha consolidado en 2025. Con la barrera del centenar de escalas superado y la previsión de crecimiento, este segmento turístico dejó en la provincia 67,4 millones de impacto económico y prevé aumentar hasta los 84 millones en 2026. Los datos tienen como fuente la Asociación Costa Blanca Turismo y Cruceros que ha presentado un avance del balance del año pasado en Fitur.

De cara a este ejercicio, las previsiones marcan un nuevo récord con 113 escalas, 325.000 cruceristas y un impacto de 84 millones en la ciudad, lo que supone un 25 % más que en 2025 que ya fue un ejercicio “histórico” para el sector con 103 cruceros y 252.699 cruceristas y un impacto económico que alcanzó los 67,4 millones. Esta cantidad supoe un incremento de 1,8 millones (2,7 %) respecto a 2024, en el que se fijó un impacto de 65,6 millones.

El director de la asociación, Roberto Martínez, ha remarcado que “contamos con un modelo basado en datos, planificación y sostenibilidad”. En este sentido, los pasajeros que hacen escala en Alicante valoran especialmente la seguridad, limpieza, clima, gastronomía y oferta cultural. De hecho, en la puntuación de la valoración general el resultado es 4,43 sobre 5 y la recomendación de la visita un 4,68 sobre 5, “datos muy positivos teniendo en cuenta que los cruceristas son grandes prescriptores de destino”, ha señalado, al tiempo que ha destacado que el 94,08 % de los cruceristas que visitan Alicante no perciben saturación turística.

Roberto Martínez y Ana Poquet, en Fitur. / Efe / Ana Escobar

Durante la presentación del documento, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet, puso en valor la ciudad como punto de escalas y en especial, los principales atractivos elegidos por los visitantes, a cuya cabeza sigue estando el Castillo de Santa Bárbara.

(noticia en elaboración)