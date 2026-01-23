Así es la espectacular finca rústica que se vende en un pueblo de Alicante y que fue propiedad de Julio Iglesias

Si le gusta disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad, pero al mismo tiempo quiere estar cerca de la playa ahora tiene una oportunidad única de comprar una impresionante finca rústica de más de 11 millones de metros cuadrados en la comarca alicantina de la Marina Alta. En concreto, entre los términos municipales de Parcent y Benigembla, donde el portal especializado Eactivos acaba de sacar a subasta los terrenos que en su día pertenecieron a la promotora Coll de Rates SA, uno de los negocios inmobiliarios en los que el cantante Julio Iglesias participó junto al empresario Enrique Ballester.

En realidad, se trata de nueve fincas registrales distintas, que el portal valora en 9.686.731 euros, aunque no hay puja mínima, por lo que cualquiera que ingrese los 25.000 euros que se piden de depósito puede presentar su oferta.

Aunque el portal está especializado en subastas judiciales, en este caso es un particular el que ha contratado los servicios de Eactivos -cuya identidad no ha trascendido- que se quedó con los terrenos en la liquidación de la promotora.

1.800 chalets

A pesar de que fue constituida en 1977, fue a principios de los años 2000 cuando Coll de Rates SA adquirió notoriedad al intentar promover, junto a otras firmas del sector, un PAI en Parcent para la construcción de alrededor de 1.800 chalets.

Los terrenos suman más de 11 millones de metros cuadrados. / EACTIVOS

Era la época en que Julio Iglesias llegó a ser embajador de la Comunidad Valenciana, gracias a su amistad con el entonces president de la Generalitat, Eduardo Zaplana, lo que le animó a invertir en el sector inmobiliario de la Costa Blanca de la mano del empresario Enrique Ballester.

El cantante entró, entre otras, en la sociedad promotora de la urbanización y el hotel de Villa Gadea, en Altea, además de otros proyectos como el que se denominó Los Puentes del Algar, donde se preveían 5.000 viviendas; y el citado PAI de Parcent, a través de Coll de Rates SA, donde el artista adquirió en septiembre de 2003 el 45 % de las acciones.

Sin embargo, el cambio de ciclo que ya se oteaba en 2007, el escándalo por los cobros del Ivex y la enorme contestación que recibieron estos proyectos -en Parcent llegó a haber manifestaciones- llevó a Julio Iglesias a desvincularse de todos estos proyectos en 2007.

Concurso de acreedores

En cuanto al grupo de Ballester, acabó entrando en concurso de acreedores en 2012 y, con él, prácticamente todas sus filiales, incluida la propietaria de las 1.100 hectáreas de terreno, sobre las que llegó a haber orden de embargo de la Agencia Tributaria y de la Sareb, la sociedad que se creó para absorber los activos tóxicos de las cajas que quebraron al estallar la burbuja inmobiliaria, como la CAM.

Entre otras cosas, porque los terrenos nunca se recalificaron, como esperaban Julio Iglesias y sus socios. De esta forma, desde Eactivos dejan claro a los interesados que la normativa solo permite la construcción de viviendas aisladas y de carácter familiar, almacenes e instalaciones vinculados a actividades agrarias, la explotación de canteras y servicios vinculados a carreteras.

Aún así, el portal destaca que los terrenos se ubican en un enclave natural de alto valor paisajístico, a poca distancia de núcleos turísticos y residenciales de primer nivel como Dénia, Xàbia, Altea, Calp y Benidorm, "combinando privacidad, entorno natural y proximidad a la costa mediterránea".

Desde los terrenos se puede ver la costa de la Marina Alta. / EACTIVOS

También que la Marina Alta se ha consolidado como uno de los ejes más dinámicos del arco mediterráneo, con una creciente demanda de proyectos sostenibles, de turismo experiencial, inversión patrimonial y conservación del territorio.

Por ello, destaca el potencial de la finca para proyectos vinculados al ámbito agroforestal, cinegético, patrimonial o turismo rural, según la normativa vigente. En este sentido, lo cierto es que son numerosos los proyectos de este tipo que se han puesto ya en marcha en la zona, recuperando antiguas masías históricas y poniéndolas en valor.

Quien quiera pujar, deberá presentar su oferta de forma telemática a través de la web de Eactivos, con un incremento mínimo de 5.000 euros sobre la puja anterior. La subasta se cerrará el 20 de febrero a las 12 horas, según informa la compañía. Los gastos de gestión que cobra el portal son del 3 % más IVA de la oferta ganadora.