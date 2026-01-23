Accidente de Adamuz
El ministro Óscar Puente contraataca al informe de la investigación del accidente de Adamuz y dice que no teme que Sánchez le pida dimitir
El ministro de Transportes presenta un nuevo alud de datos con las inspecciones con ultrasonidos de la infraestructura, que habían validado el buen estado del carril
Asegura que las muescas en los bogies de los Iryo podrían ser más pronunciadas porque se trata de trenes más pesados
Me siento capacitado para seguir y no temo que el presidente Sánchez me pida dimitir", ha asegurado el ministro Óscar Puente este viernes, horas después de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) haya hecho público el informe preliminar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que se señala una rotura de la vía.
A pesar de que el informe no descarta ninguna hipótesis, tal como ha reiterado en diversas ocasiones el ministro, en él se afirma que las muescas en la rueda y la deformación en el carril "son compatibles con el hecho de que estuviese fracturado" antes del paso del Iryo accidentado. Esto ha provocado que el titular de Transportes haya desplegado un alud de datos con todas las inspecciones que Adif ha llevado a cabo en este tramo que según él avalan que era algo impredecible.
Ultrasonidos
Tanto Puente como el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, han hecho una detallada lista de las evaluaciones y del calendario en el que se produjeron. "No había ninguna señal que indicara que se debía hacer nada en ese tramo", ha asegurado el ministro. Ha explicado que se realizaron controles con ultrasonido en las 114 soldaduras del raíl, además de vigilancia con pruebas dinámicas y geométricas y en ningún caso se detectaron fallos.
Uno de los aspectos que ha apuntado el ministro de Transportes es que el mayor peso de los Iryo podría haber tenido alguna relación con que las muescas fueran más importantes en esos trenes. No obstante, ha recordado que aunque la CIAF sí que ha podido examinar los coches de la marca italiana, el ministerio no.
La "florinata" de las constructoras
Previamente habían explicado los tres contratos de ejecución de las obras de mejora del recorrido Guadalmez-Córdoba que es donde se integra el paso de Adamuz, en la línea Madrid-Sevilla, que acabaron en mayo del año pasado. Puente ha pormenorizado los importes y ha destacado que las constructoras a las que se adjudicaron los trabajos "son la florinata", refiriéndose al prestigio de las mismas.
