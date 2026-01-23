El Puerto de Alicante viaja a Argelia para abrir nuevas líneas y potenciar las mercancías

La Autoridad Portuaria de Alicante emprenderá, del 26 al 28 de enero, una misión comercial a Argelia, con el objetivo de fortalecer los vínculos institucionales y empresariales entre ambos puertos, consolidar el posicionamiento del recinto alicantino como enclave estratégico para el tráfico con el norte de África y presentar su nueva estrategia de posicionamiento internacional. Entre los objetivos que se persiguen figuran la apertura de nuevas líneas, preferentemente con Orán y Argel, que se sumen a las tres actuales y permitan reforzar el tráfico de mercancías.

La delegación que viaja a Orán estará encabezada por Luis Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, acompañado por el jefe del departamento de Desarrollo de Negocio y Estrategia Empresarial, David Nadal, así como por una representación de la comunidad portuaria alicantina, integrada por los operadores económicos más significativos, estratégicos para el desarrollo de nuevas rutas marítimas, entre los que se encuentran terminalistas, consignatarios, agentes de aduanas y representantes de empresas vinculadas al comercio internacional.

La Autoridad Portuaria de Alicante ha llevado a cabo una labor activa de prospección y contacto directo con las principales empresas y entidades del país con el fin de presentar la oferta de Puerto de Alicante en varios de los actos programados como punto de encuentro entre operadores argelinos y representantes del puerto con el fin de explorar oportunidades de colaboración en tráficos de mercancías así como conocer las oportunidades logísticas que el mercado argelino puede ofrecer al Puerto de Alicante en el corto y medio plazo.

Un ferri procedente de Orán entrando en el Puerto de Alicante. / AXEL ALVAREZ

Durante su estancia, la comitiva mantendrá reuniones institucionales con el consulado y Embajada de España en Orán, la Cámara de Comercio, la Autoridad Portuaria de Orán y el Servicio de Aduanas. Además, la Autoridad Portuaria de Alicante realizará una presentación ante la comunidad empresarial e institucional oranesas, en la que dará a conocer la oferta logística y de servicios del puerto, así como las oportunidades de colaboración y comercialización con los sectores productivos de la provincia de Alicante. Las jornadas culminarán con encuentros de networking y visitas a las instalaciones de los principales grupos industriales argelinos. Este trabajo de campo programado, así como la supervisión de los resultados obtenidos, permitirá establecer sólidas líneas de trabajo entre los puertos de Orán y de Alicante qué fructificarán en los próximos años.

Esta misión se enmarca en la hoja de ruta diseñada por Luis Rodríguez al inicio de su mandato, centrada en impulsar la proyección internacional del Puerto de Alicante, junto a la recuperación y diversificación del tráfico portuario, con especial atención, en una primera fase, a los mercados del norte de África.

“La relación con Argelia forma parte de la identidad portuaria de Alicante. Reforzar estos lazos y establecer líneas de trabajo conjuntas de manera estable redundarán en un incremento del tráfico de mercancías fundamental para Alicante y su nueva estrategia de posicionamiento internacional. Esta misión no sólo tiene una dimensión económica, sino también institucional y cultural”, ha subrayado Rodríguez, quien ha destacado la apuesta del Puerto de Alicante por recuperar su papel como plataforma logística clave en el Mediterráneo Occidental.

El objetivo principal de la misión comercial es reforzar el tráfico de mercancías. / ALEX DOMINGUEZ

La delegación del Puerto de Alicante, por su parte, también propondrá una serie de líneas de trabajo centradas en la digitalización aplicada al sector logístico portuario de las que son demandantes los puertos argelinos involucrados en un proceso de modernización. El puerto alicantino, asimismo, también planteará explorar las óptimas posibilidades de trabajar conjuntamente en la línea de impulsar el hidrógeno verde para su uso en el ámbito portuario, y como transición energética y acciones preferentes de descarbonización, lo que también resulta sumamente interesante para los puertos argelinos.

Tráficos

El tráfico de mercancías entre España y Argelia ha registrado un crecimiento exponencial, pasando de 14.283 toneladas en 2024 a más de 50.000 toneladas en 2025, lo que supone más del triple del volumen manejado el año anterior.

Cabe destacar que el comercio exterior de Argelia es esencialmente marítimo y constituye una pieza estructural de su economía. La reactivación progresiva del comercio internacional por parte de Argelia la convierte en un mercado con muchas oportunidades y un enorme volumen de importaciones.

Las importaciones, valoradas en 44.700 millones de euros, reflejan la estructura productiva del país con una importación mayoritaria en bienes de consumo y en inputs industriales. El sector alimentario concentra también una parte importante de las compras, con importaciones masivas de trigo, maíz, carne bovina fresca y congelada así como avícola.

Otro de los grandes bloques de las importaciones argelinas corresponde a los bienes de equipo e intermedios incluyendo maquinaria industrial, material eléctrico, componentes mecánicos, acero, plásticos, vidrio y materiales de construcción. Así como importaciones de vehículos, repuestos y bienes de consumo duradero que utilizan preferentemente servicios roro o contenedorizados.

Vista general del Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Las exportaciones españolas superaron los 1.100 millones de euros en el primer semestre de 2025, frente a los 794 millones de euros del conjunto de 2024. Atrás quedan los 330 millones de euros correspondientes al año 2023.

Para 2026 y años posteriores se identifican toda una serie de productos a los que prioritariamente se dirigirán las importaciones argelinas: aparatos y material eléctrico, cables, cuadros eléctricos, sistemas de distribución, equipamiento para proyectos industriales y componentes electrónicos. También reapertura del mercado cárnico , especialmente carne bovina fresca y congelada, así como avícola; y máquinas y aparatos mecánicos, equipos para industria agroalimentaria, construcción, bombeo y mantenimiento industrial.

Otros productos son los equipos hidráulicos y maquinaria de proceso; manufacturas de hierro y acero, productos metálicos, tuberías, estructuras metálicas y componentes siderúrgicos; automóviles y componentes, vehículos y repuestos, especialmente industriales y comerciales, vehículos industriales, motocicletas y cabezas tractoras. También plásticos, caucho, herramientas, instrumentos ópticos y de precisión, y productos químicos selectivos.