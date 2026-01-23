Los retrasos en el AVE Alicante-Madrid se reducen a entre 15 y 10 minutos

Poco a poco, de forma paulatina, el servicio ferroviario de AVE entre Alicante y Madrid va regresando a la normalidad. Y es que después de los retrasos de hasta 40 minutos que tuvieron que soportar los pasajeros en la jornada del jueves, las esperas se han reducido este viernes a entre 15 y 10 minutos, es decir, cerca de media hora menos, como consecuencia de una relajación en las limitaciones de velocidad que afectan a la línea. Todo en un contexto, eso sí, en el que los viajeros reconocen que se suben el tren con algo de intranquilidad e incluso, algunos de ellos así lo reconocen, con el susto en el cuerpo, después del trágico accidente registrado el pasado domingo en Adamuz.

Pasajeros del AVE tras su llegada este viernes a la estación de Alicante. / Jose Navarro

La preocupación suscitada por el accidente en Andalucía ha propiciado que a lo largo de esta semana los maquinistas hayan estado notificando la existencia de vibraciones, baches o bamboleos en diferentes trazados ferroviarios del AVE. En el caso del corredor entre Alicante y Madrid, Adif empezó a informar el pasado miércoles de las primeras limitaciones de velocidad en cuatro tramos situados entre Cuenca y Albacete, lo cual se tradujo en retrasos en los trenes que llegaron a alcanzar los 75 minutos.

Ya en la jornada del jueves las limitaciones incluso fueron a más, concretamente cuatro de 160 kilómetros por hora y otras cinco de 200 kilómetros, si bien más localizadas, lo que permitió reducir los retrasos a 40 minutos.

Usuarios del ferrocarril en el interior de la estación alicantina. / Jose Navarro

Pues bien, el descenso paulatino de las esperas se ha vuelto a poner de manifiesto este viernes, dado que las mismas están oscilando entre los 15 y los 10 minutos. Todo como consecuencia de una relajación de las limitaciones de velocidad tras la revisión de las vías la noche anterior, si bien Adif no ha especificado cuántas se mantienen activadas en la actualidad.

Respeto

Por lo demás, los pasajeros que se suben estos días en el tren lo están haciendo, según ellos mismos reconocen, con cierto respeto e intranquilidad, después de la tragedia registrada en Adamuz. En cualquier caso, también aseguran que no perciben ningún tipo de anomalía en la circulación, y que los retrasos, al menos en la jornada de este viernes, están siendo soportables.