Esta es la sensación de los pasajeros del AVE Alicante-Madrid: miedo en el cuerpo

Los pasajeros del AVE que une Alicante y Madrid se están subiendo estos días al tren con cierto respeto e intranquilidad, e incluso, algunos de ellos así lo reconocen, con el miedo en el cuerpo, después del trágico accidente registrado el pasado domingo en Adamuz. En cualquier caso, también aseguran que no perciben ningún tipo de anomalía en la circulación que justifique las limitaciones de velocidad de los últimos días.

El tren ha llegado a Cuenca 15 minutos tarde y no he podido evitar sentirme nerviosa Noelia Gutiérrez — Pasajera de Cuenca

La mayor parte de los viajeros tienen en su mente las imágenes del brutal suceso del pasado domingo, y eso hace que no puedan evitar sentir un cierto cosquilleo cuando acceden al ferrocarril.

Pasajeros en los accesos a lñas vías de la estación de Alicante. / Jose Navarro

El accidente fue muy grave y nos ha generado a todos un impacto más que notable Pablo Torres — Pasajero de Cuenca

Así lo reconoce Noelia Gutiérrez, una joven que este viernes llegaba a la estación de Alicante a primera hora de la mañana procedente de Cuenca, en un momento en que todavía se registraban ciertos retrasos. "El tren ha llegado allí 15 minutos tarde, y la verdad es que cuando me he subido no he podido evitar sentirme un poco nerviosa, porque después de lo sucedido te preguntas si puede volver a pasar algo", explicaba.

Cuando he subido al tren estaba muy tenso, aunque luego me he ido tranquilizando Lorenzo Chiodo — Pasajero de Madrid

En parecidos términos se expresaba un conciudadano de Noelia, en este caso Pablo Torres, que aseguraba que "la verdad es que tanto yo como otros pasajeros hemos venido con un poco de miedo y susto en el cuerpo, porque el accidente fue muy grave y nos ha generado un impacto notable".

Parece que lo sucedido no ha afectado a la afluencia, porque el tren venía llenísimo María Giménez — Pasajera de Madrid

Lo mismo opinaba una pareja procedente de Madrid. Lorenzo Chiodo explicaba al respecto que "al principio, cuando he subido al tren, no he podido evitar sentirme nervioso, aunque luego, poco a poco, me he ido tranquilizando". Pero pese a ese estado de intranquilidad generalizado, no parece que haya impactado en el uso de la línea. Así al menos lo percibía María Giménez, su acompañante, quien aseguraba que "el tren venía llenísimo. Igual que un día cualquiera".

El vestíbulo de la estación alicantina en la jornada de este viernes. / Jose Navarro

No hemos notado ningún movimiento extraño y nos ha resultado un viaje muy plácido Susana González — Pasajera de Cuenca

Y en lo que respecta a las vibraciones y baches denunciados por los maquinistas, que han generado en estas últimas jornadas las limitaciones de velocidad, la mayoría de los usuarios no las perciben, Así lo asevera Susana González, que también llegaba a Alicante procedente de Cuenca "No hemos notado ningún movimiento extraño en la circulación, y la verdad es que ha sido un viaje muy plácido", destacaba. Más allá del cierto nerviosismo reinante en el ambiente. "Hemos comentado en los vagones lo del accidente, pero nada más".

Todos debemos contribuir a disipar esta sensación de alarma que hay en el ambiente Víctor López — Pasajero de Alicante

Por su parte, Víctor López, madrileño residente en Alicante, se aprestaba a coger el AVE en dirección a la capital de España, asegurando encontrarse "tranquilo, dentro de lo que cabe, después de lo sucedido". Algo, en su opinión, que debería generalizarse, sobre la base de que "todos debemos contribuir a disipar esta sensación de alarma que se ha creado en el ambiente".