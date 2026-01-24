Un Fitur «productivo» cierra con foco en la IA agéntica y el cambio de modelo

La Feria Internacional de Turismo concluye su 46 edición profesional con una percepción de días productivos y muchos deberes sobre la mesa para los empresarios y las administraciones. El cambio modelo cualitativo viene empujado por la inteligencia artificial y la búsqueda de ofrecer nuevas propuestas experienciales. Las tendencias generales tienen su efecto en la Costa Blanca y así lo confirman expertos y profesionales que trabajan en la provincia de Alicante.

Además de todos estos indicadores, el espacio empresarial ha servido para poner encima de la mesa proyectos. El apetito inversor existe, pero no a cualquier precio. El discurso cuantitativo se intenta sustituir por el cualitativo. Los mejores exponentes son los análisis presentados por hoteleros y viviendas turísticas; pero también lo ha sido a la hora de las inversiones de empresas como Baleària o Magic Costa Blanca.

En la parte más pragmática se sitúa el presidente de Hosbec, Fede Fuster, quien considera que esta edición ha sido “muy fructífera”. En positivo, indica que se queda con las consultas que han recibido para desarrollar la planta hotelera en la Comunidad Valenciana. “Entendemos que hay una buena lectura de la tipología de negocio y en ese sentido, seguiremos con los ‘Investor Day’ en la Comunidad, porque se aprecia que aporta al territorio y a los destinos”.

Panorámica del estand de la Comunidad con Alicante y Elche. / PILAR CORTES

A caballo entre lo privado y lo público, el presidente de Terciario Avanzado, Mariano Torres coincide con Fuster en que “cada año se profesionaliza más Fitur. La feria va cada vez más enfocada en todo lo relativo a generar negocios y eso se ha notado en los espacios empresariales como el creado en el estand de la Comunidad Valenciana”. El también consultor especializado en turismo señala como apunte inmediato la “consolidación de la gestión del dato” en la esfera pública. “Los destinos empiezan a contar con su sistema inteligencia turística, aunque hay una realidad más tecnológica que cultural” y la cuestión será ver cómo se mantiene y proyecta lo avanzado. Nadie quiere que la experiencia falle y, por este motivo, los espacios de “showcooking” o interactivos han despertado interés a lo largo de las jornadas profesionales.

Agentes de IA

Un paso más allá está el experto en inteligencia artificial y cofundador de Ellis Alicante, Lasse Rouhiainen. El formador y autor de referencia en la materia finlandés afincado en Alicante, fue una de las voces en FiturTech y considera que la evolución que estamos viendo de forma clara es un “uso razonable de la IA”. Así, su apuesta a tenor de la experiencia es “la integración de la voz como canal natural de gestión de reservas”.

No obstante, lo que ha imperado en los debates y en las conversaciones es la irrupción de los agentes de la IA, también conocida como IA agéntica. Una conclusión que comparte con el CEO y fundador de Forst Escuela de Negocios Turísticos, Javier Jiménez. El consultor señala a que “probablemente su uso eliminará capas de coordinación intermedia”, pues estos agentes “podrían gestionar negociaciones entre empresas para el 80 % de contratos estándar”.

El concepto de inteligencia agéntica se refiere a sistemas de inteligencia artificial con capacidad de actuar de forma autónoma hacia un objetivo, es decir, que puede ejecutar secuencias de acciones en entornos dinámicos y complejos. Algunos la definen como la evolución de la IA generativa.

Jiménez concluye que “el 2026 va a ser el año de la inteligencia artificial”, al tiempo que advierte de que “detrás del entusiasmo tecnológico hay una realidad incómoda que pocos se atreven a mencionar y es que vamos a ver una pérdida de puestos de trabajo. Lo que los empresarios, políticos y asociaciones están diciendo es que no es así, que es un sector de personas para personas; pero creo no lo creo así”. “Hay una clara sensación de que hay que ponerse las pilas. No es solo ChatGPT, hablamos de agentes de inteligencia artificial que van a hacer a las empresas mucho más eficientes”, añade, lo que, en su opinión, marcará una diferencia entre los trabajadores que estén formados en la materia y los que no.