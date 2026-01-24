Ni la playa de Levante de Benidorm ni el puerto de Torrevieja: esta es la zona de la provincia de Alicante con más bares por habitante

Que España es un país de bares es algo que nadie pone en duda. Ya sea para resguardarse del frío, en las tardes de invierno, o para aliviar el calor con un refresco o una buena cerveza en pleno verano, estos establecimientos son el centro de la vida social en cualquier barrio o ciudad, aunque no en todas partes hay las mismas posibilidades de elección.

Mientras que casi una docena de pequeñas poblaciones de la provincia carecen de este tipo de establecimientos, en otras hay hasta 32 bares por cada mil habitantes y en los barrios más turísticos de determinadas poblaciones llega a triplicarse esa cifra.

Así lo revela el atlas elaborado por Accumin Intelligence, empresa especializada en datos perteneciente al mismo grupo que la tasadora Tinsa, que permite comparar el peso de esta actividad incluso por secciones censales. Para realizar sus cálculos, la empresa ha considerado como bar "cualquier establecimiento donde se puede tomar un café o una cerveza, desde cafeterías y heladerías hasta restaurantes", según explican sus responsables.

En total, la firma ha contabilizado 9.808 bares en activo en el conjunto de la provincia, lo que supone una media de 4,9 locales por cada mil habitantes o, lo que es lo mismo, un bar por cada 200 residentes, aproximadamente.

Municipios

Por municipios, destaca Castell de Guadalest, donde cuentan con nueve establecimientos para una población censada de solo 276 personas, lo que supone una ratio de 32,6 bares por 1.000 habitantes. En este caso, los datos se ven afectados por la peculiaridad de este municipio, una de las mayores atracciones turísticas de la provincia, que recibe cientos de miles de visitantes al año, que son los que mantienen la actividad hostelera.

Una terraza en la plaza Nueva de Alicante, la zona con mayor concentración de bares de la provincia. / PILAR CORTES

No obstante, no se trata de algo excepcional, también a nivel nacional, las poblaciones con mayor densidad de locales son poblaciones con muy pocos habitantes, pero con un gran volumen de turistas. Es el caso de Monasterio, en Guadalajara, que alcanza una ratio de 200 bares por 1.000 habitantes (en realidad hay tres establecimientos y solo 15 residentes fijos); o con Valsalobre, en Cuenca, con una tasa de 150 bares por 1.000 habitantes.

En cuanto al resto de poblaciones de la provincia, la clasificación también viene muy marcada por el peso del turismo en cada una de ellas. Así, el segundo municipio con mayor densidad de negocios hosteleros es Benidorm, con 13,2 por cada mil habitantes; Teulada, con 13,1; Calp, con 12,9; Altea, con 10,9; Xàbia, con 10,7; Dénia, con 9,6; y Finestrat, con 8,5.

Por barrios

Sin embargo, si se afina más la búsqueda y se desciende al nivel inframunicipal, por barrios o secciones censales, la mayor concentración de bares de la provincia no está en realidad en ninguna de las ciudades anteriores. Esta se sitúa en el Centro Tradicional de Alicante y, en concreto, en el rectángulo que forman la Rambla, la calle del Teatro, Navas y San Fernando, donde hay 105,7 bares por cada mil residentes. Es decir, un local por cada diez empadronados.

Una cifra que supera, por ejemplo, los 90,8 que hay en el centro histórico de Benidorm, la segunda de la clasificación, o los 86,3 de la playa de Levante de este mismo municipio. En este caso, se une la importante demanda turística que existe en la capital de la provincia, a la que realiza la propia población local, que también tiene en las calles alrededor del eje de Castaños su principal zona de ocio.

Turistas en un bar de Alicante. / PILAR CORTES

Otras zonas con abundancia de oferta son el entorno del puerto de Torrevieja (48,2), el de Dénia (47,9) o el de Moraira (41,1).

Por su parte, en Elche destaca el entramado de calles alrededor de la Corredora, con 31,6 bares por mil residentes.

Pero si hay zonas donde prácticamente cada esquina es un bar, también hay casi una docena de pequeñas poblaciones donde no existe esta opción, todos ellos en la zona de la Muntanya. En concreto, los municipios donde Accumin no contabiliza ni un solo bar son Camp de Mirra, Benifallim, Benassau, Millena, Benillop, Almudaina, Alcosser, Tollos, Fageca, Famorca y Murla.