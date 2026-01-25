El año en el que Fitur más se acercó a la World Travel Market

Mientras el público termina de pasear por los largos pasillos de Ifema y el cubo de Costa Blanca en Callao proyecta sus últimos anuncios, Fitur ha terminado para miles de profesionales. Sobre la Feria Internacional de Turismo, se ha escrito mucho, todos los años se hace, y ocurre porque el certamen es una muestra en movimiento del sector. Su evolución no es lineal y está repleta de matices con sus apuestas fijas, sus ocurrencias y su continua necesidad de cambio para encandilar al visitante de manera rentable.

La 46 edición ha estado marcada por la tragedia de Adamuz. Ver todo un pabellón 5, el de Andalucía, semivacío dolía y entristecía. El minuto de silencio con el que arrancó la feria supuso más que una muestra de solidaridad hacia los familiares de las víctimas, implicó borrar prácticamente todos los saraos dentro y fuera de Ifema. Así, las agendas políticas marcaron perfil bajo y emergió la profesional.

No es que otros años no lo haya, es que este 2026, el foco se puso exclusivamente en ella y, en especial, en la Comunidad Valenciana se dieron las condiciones físicas de un estand con áreas que facilitaron esas acciones. La construcción de una primera planta y salas para reuniones facilitó este aspecto, si bien también dejó abierta la crítica política a cuenta de un comedor/ restaurante institucional. Turisme deberá dar cuenta de ello, en el sentido más amplio de la palabra, del coste y el uso.

Las pantallas rodeaban el estand de la Comunidad en Fitur. / Pilar Cortés

Mismo mar para diferentes playas

En el ámbito específicamente empresarial, Fitur fue productivo. Ese fue uno de los calificativos que más emplearon los directivos y representantes en la segunda jornada. Así, lo que para quienes acuden desde hace años a la misma y a otras muchas ha significado estar más cerca de ser una "World Travel Market" que de "esa especie de casposo evento de moqueta que siempre es igual".

Y hay razones y ejemplos en ambas afirmaciones. La Comunidad Valenciana y, en concreto la provincia de Alicante, repite la sobrecarga de presentaciones en los días profesionales, que son para público general o son directamente acciones promocionales. Parece imposible convencer a los destinos, grandes y pequeños, de que, aunque cada uno sea responsable de su propia playa, todos tenemos enfrente el mismo mar y se echó de menos acciones coordinadas que enamoren al visitante más allá del término municipal, que las hay.

Pero la política turística siempre va por detrás de la iniciativa privada - y tiene su lógica. Es por eso que Fitur marca un camino para el resto del ejercicio. Es una gran partida donde muchos muestran sus cartas y se empiezan a construir relatos. El principal es el relativo al cambio de modelo. España no alcanzó los 100 millones de visitantes, como tampoco sobrepasó el aeropuerto de Alicante-Elche, los 20 millones de pasajeros en 2025; sin embargo, el dato puede matar al relato, ese que va unido al de la industria de la felicidad.

El turismo se quiere empezar a medir por otros indicadores cualitativos y solo hay que ver el informe de Hosbec para ver que el sector no quiere morir de éxito. A pesar de los problemas derivados del absentismo laboral y del aumento del precios, a los hoteleros alicantinos les ha ido bien el año. La pandemia se ha quedado atrás y, en los próximos meses, se hablará mucho más de inversiones en este campo, porque se dan las condiciones económicas. Veremos si las urbanísticas.

También se ha quedado aparcada la cuestión de la saturación. Ahora que turismofobia ya está incluida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), urge contrarrestar su uso generalizado y alejarse del discurso y la crisis de la vivienda.

Por este motivo y relacionado con el coste de vida, preocupa la caída del turismo nacional de manera generalizada. En este punto, solo Benidorm se muestra como una isla. ¿Saben quién fue el único destino de la Comunidad Valenciana que presentó en una herramienta tecnológica de anticipación en la planificación de un servicio que es un producto? Pues, eso, las playas benidormense. En la carrera por obtener datos, lo que importa es para qué y qué vas a hacer con ellos.

Inteligencia ¿solo artificial?

No obstante, la mejora generalizada de web o planificadores sigue avanzando en pasos como el diseño de rutas presentado por Santa Pola. El uso de que ChatGPT nos haga una propuesta de viaje es un riesgo real, casi tan peligroso como que te redacte una noticia. Pronto se ha aprendido a que mejor darle las fuentes de las que queramos que beba y que los visitantes no acaben al borde un principio sin poder echar marcha atrás con el coche o que te acaba mandando a comer a una franquicia porque tiene buenas reseñas en una plataforma.

Si en algún sector se mide el riesgo es en el turismo y ahora más porque se mide todo, incluidas las percepciones. Fuera del pabellón 5, donde está la Comunidad Valenciana, la novedad era el denominado "pabellónse del conocimiento". El desarrollo tecnológico alrededor de los viajes y de los servicios es de tal magnitud que se habilitaron nuevos espacios de mayor tamaño. En ellos, se repetían dos palabras "inteligencia artificial" y esta edición especialmente la denominada agéntica que son los agentes de la IA.

Si alguien ha vivido un momento de frustración frente a un chatbot, no sufran. Vienen nuevos

Algunos consideran que la traducción no es la más adecuada, pero será otro nuevo término a aprender en este 2026 para seguir el ritmo de la implantación tecnológica en cualquiera de nuestras facetas. Si alguien ha vivido un momento de frustración frente a un chatbot, no sufran. Vienen nuevos. Porque frente a ChatGPT, Gemini o similares la nueva hornada ya está aquí y esta vez harán varios trabajos de los que ahora hay en oficinas.

De esta forma, la experiencia, la que uno adquiere profesionalmente y la del propio turista, va ganando peso. Conversaciones diferentes llevaron al mismo punto final: saber vender una puesta de sol es fácil, ahora lo importante es gestionar todos los obstáculos. El papel de las agencias y de la turoperación se ha complicado y son los principales actores que están por ese cambio de modelo. Claro que se ha hablado de porcentajes y comisiones, aunque en Fitur hay mucho de poner cara y dejar la firma para después; pero, al mismo tiempo, se trabaja sobre alianzas estratégicas.

Un apunte final. No este Fitur tampoco ha sido el de la coneión aérea transoceánica para el aeropuerto alicantino. Se sigue trabajando en ello. Se podrá volar a toda Europa y atención al papel relevante que están tomando Marruecos o Argelia. No obstante, si alguna puesta en escena despertó curiosidad en esta feria fue el nuevo museo egipcio. Quizás tenga más sentido volar a El Cairo que a Nueva York tal y como está el patio.