Las aceitunas rellenas Serpis se hacen centenarias

El empresario de Alcoy Cándido Miró Rabasa industrializó y comercializó por primera vez hace 100 años las aceitunas rellenas de anchoa, creando así una nueva categoría en el mercado de consumo. Transcurrido todo este tiempo, lo que empezó como un pequeño taller se ha convertido en una gran empresa en continua expansión, que hoy en día, al amparo de la marca Serpis, comercializa más de 600 referencias en 50 países de todo el mundo.

Las aceitunas rellenas de anchoa eran un aperitivo típico de Alcoy. Se consideraba un producto casi de lujo por su costosa elaboración manual en los bares o en las casas. En una tierra lejos del mar y sin tradición olivarera, Cándido Miró fue pionero al transformar una costumbre local en un producto que se consume en todo el mundo: las aceitunas rellenas.

Proceso de producción de aceitunas rellenas en la empresa. / Juani Ruz

En un pequeño local en la calle Sardina de Alcoy instaló la primera producción en cadena con una máquina que permitía deshuesar las aceitunas para luego poder rellenarlas. Las aceitunas rellenas de anchoa fueron el comienzo. Después de estos cien años, destacan desde la empresa, ofrecen propuesta más extensa del mercado, con más de 600 referencias que acompañan momentos de disfrute en 50 países en todos los continentes (excepto en la Antártida), gracias a una gran capacidad de innovación y flexibilidad en la fabricación.

En todo este tiempo, añaden desde la compañía, han evolucionado y revolucionado el sector con el mismo espíritu innovador que el fundador, ampliando gamas, apostando por la sostenibilidad y alcanzando nuevos mercados.

De hecho, este espíritu innovador se ha traducido en productos como Nature, la única aceituna en bolsa sin aditivos ni conservantes del mercado, que ha sido elegida Producto del Año 2026. Han creado, además, una alternativa de "etiqueta limpia" en este segmento con un envase de plástico totalmente reciclable.

Esta estrategia por aportar valor añadido a la categoría, remarcan las mmismasfuentes, han llevado a la firma a colaborar a nivel mundial con la marca Tabasco; a crear la opción "Benefit", las aceitunas rellenas de anchoa con menos sal del mercado; o "Let’s Go", aceitunas aliñadas conservadas sin líquido para poder consumir en cualquier lugar.

Botes de aceitunas en la cadena de producción. / Juani Ruz

Alcoy continúa siendo el epicentro de la empresa, con unas instalaciones de más de 16.000 metros cuadrados en las que se gestiona una producción de 50.000 kilos por turno, comercializando 12.000 toneladas de aceitunas al año.

La compañía también presume de contar con certificaciones de seguridad alimentaria mundiales, de producir parte de la energía que consume, de contar con innovadores procesos de reciclaje y reutilización de residuos, y de cuidar a los proveedores.

De hecho, añaden, el arraigo territorial forma parte del valor empresarial de la firma y lo trasladan a la relación con proveedores (el 95% son de territorio nacional) y empleados, aportando economía local.

Celebración

Tras cumplir los 100 años y como muestra de agradecimiento a quienes lo han hecho posible, la empresa ha preparado varias celebraciones con sus empleados, con clientes y proveedores, asistencias a ferias de alimentación y algunas sorpresas preparadas para quienes disfrutan de las aceitunas. Sorpresas que, remarcan, irán desvelando durante el año.

Desde la propia compañía se destaca que Serpis es una marca pionera y valiente que ha construido una reputación basada en la excelencia y la colaboración con clientes y proveedores. Cien años después, Serpis celebra su historia mirando al futuro. Es la marca que creó la categoría de aceitunas rellenas en retail y que hoy sigue aportando valor al mercado dentro de su segmento.