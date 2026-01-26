Solo un centenar de barcos podrán fondear en Tabarca usando boyas para proteger el fondo marino

Protección de los fondos marinos. Eso es lo que persigue la iniciativa de limitar los fondeos en la isla de Tabarca para que solo puedan amarrar 120 embarcaciones usando boyas preinstaladas, así como la de prohibir echar el ancla en cualquier punto del litoral de la provincia de Alicante con presencia de algas, lo que deja a Arenales y Guardamar como únicas posibilidades. Unas restricciones estas que han puesto en pie de guerra a las empresas de embarcaciones recreativas, que se están uniendo en una asociación con la finalidad de presentar recursos al considerar que se les está condenando a la desaparición.

El salón de actos de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola ha acogido este lunes una reunión organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la cual se ha informado de los planes de gestión de las zonas de especial conservación marinas gestionadas por el propio Miteco, función que comparte con la Generalitat en el caso de Tabarca. Un encuentro este que suscitó gran expectación, sobre todo, entre las empresas de embarcaciones recreativas, que se ven fuertemente amenazadas por unas restricciones que, aseguran, les impiden ejercer su actividad. De ahí que se pusiesen de manifiesto claramente las discrepancias y que, incluso, hubiese momentos de tensión.

Por un lado, figura la limitación de los fondeos en las inmediaciones de la isla de Tabarca, en una medida que se encuadra también en la prohibición general de echar el ancla en cualquier punto en el que haya presencia de algas. Según han explicado desde la asociación, que llevará por nombre Unidos por el Mar, lo que se pretende es instalar alrededor de 120 boyas repartidas a ambos lados de la isla, que serán los únicos puntos en los que se pueda fondear. Esta decisión, subrayan, cercena totalmente la actividad de las empresas, dado que las cuales, ante la elevada demanda, solo tendrán la posibilidad de amarrar en este lugar cada 15 días.

Embarcaciones fondeadas junto a la isla de Tabarca, una actividad a la que se le van a aplicar restricciones. / MATIAS SEGARRA

Pero las limitaciones, como queda dicho, no se reducen tan solo al entorno de Tabarca, dado que afectan al conjunto del litoral alicantino. El hecho de que no se permita fondear con ancla en lugares donde haya algas, remarcan desde la misma asociación, propicia que solo se pueda atracar ahora mismo en dos lugares, como son Arenales y Guardamar. Dos enclaves, subrayan, que, además, no cuentan con el resguardo de ningún tipo de cala.

Esa circunstancia tiene como consecuencia que no solo se esté limitando la actividad de las empresas, sino que, enfatizan, supone un riesgo para la navegación, dado que las embarcaciones apenas contarían con zonas donde resguardarse en caso de mal tiempo. La única alternativa pasa por amarrar en los puertos.

Aquellas embarcaciones que incumplan las nuevas normativas, además, se exponen a la imposición de sanciones, si bien de momento no se han consumado, al menos en lo que respecta al caso de Tabarca.

La reunión celebrada este lunes en la Cofradía de Pesca de Santa Pola. / AXEL ALVAREZ

Todas estas cuestiones son las que han llevado a unas 40 empresas a unirse a través de la citada asociación. Según han explicado fuentes de la misma, lo que se pretende con esta iniciativa es defender los intereses de los afectados. Lo que se busca, en concreto, es equilibrar el aspecto económico con el medioambiental, teniendo en cuenta que estas limitaciones van a impactar de manera notable contra estas empresas, hasta el punto de que más de 400 familias, según los cálculos que se barajan, podrían irse directamente al paro.

Y todo ello, añaden, sin que se haya contado con el sector para la elaboración de las nuevas normas, lo que ha generado una situación de absoluta indefensión.

Así las cosas, la nueva entidad intentará que se produzcan cambios en estas normativas. De hecho, y de acuerdo con la información facilitada, en el transcurso de la reunión celebrada este lunes los responsables del Miteco mostraron su disposición a dialogar, lo que ha abierto una puerta a la esperanza en el sector.

La reunión no ha estado exenta de momentos de tensión. / AXEL ALVAREZ

Cabe recordar que el proyecto de implantación de un campo de boyas en Tabarca es una iniciativa que viene de lejos, pero que, hasta el momento, no se ha llevado a cabo. De hecho, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ya recurrieron en su día ante el Servicio Provincial de Costas contra el expediente de concesión promovido por la en su momento Conselleria de Transición Ecológica, que compartía junto al ministerio la gestión de esta reserva marina que alberga praderas de posidonia oceánica.

Recurso

Pero no fue un recurso por la iniciativa en sí, sino para que se redujera aún más el número de boyas proyectadas a entre 35 o 50, todo con la finalidad de fuese similar al existente en otras reservas marinas y espacios protegidos marinos del Mediterráneo español.

A partir de ahora habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos, y si la asociación que se acaba de constituir logra algún tipo de acuerdo para evitar el fuerte impacto en la actividad de estas empresas de carácter náutico y turístico.