Cox se asegura la financiación bancaria para la compra de Iberdrola México

El grupo Cox ya tiene la financiación bancaria que necesitaba para comprar los activos de Iberdrola en México, una operación que supondrá prácticamente duplicar el tamaño actual de la firma especializada en agua y energía. La compañía presidida por el alicantino Enrique Riquelme ha anunciado este lunes un acuerdo con siete entidades bancarias que le prestarán 2.235 millones de euros (2.650 millones de dólares) de los aproximadamente 3.700 millones que costará la operación.

En concreto, Cox ha logrado un préstamo sindicado en el que participan las estadounidenses Citi y Goldman Sachs, las europeas Barclays y Deutsche Bank, las españolas Santander y BBVA -ambas con una presencia muy relevante en México- y Bank of Nova Scotia, entidad canadiense con una huella significativa en toda la región americana.

El tramo no cubierto por financiación bancaria se completará mediante capital a contribuir por Cox, junto con financiación proveniente de inversores institucionales, en línea con lo anunciado por la compañía en su Capital Markets Day del pasado mes de octubre en Londres. En concreto, los ejecutivos de la firma señalaron que Cox solo desembolsará inicialmente unos 300 millones, otros 250 serán aportados con un préstamo de Iberdrola y el resto se financiará con la emisión de participaciones preferentes o algún instrumento similar.

Autorizaciones de México

Además, la Compañía ha obtenido la autorización de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) mexicanas para el cierre de la adquisición. Estas autorizaciones se han recibido en un plazo más breve de lo habitual, lo que refuerza la positiva acogida institucional del proyecto y permite avanzar en el calendario previsto para completar la transacción.

"Esta transacción es transformacional para la compañía, elevando a Cox a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico, y consolidándola como una utility integrada con un liderazgo sólido y reconocido en el mercado eléctrico mexicano", afirma Enrique Riquelme, presidente Ejecutivo de Cox, quien subraya que "el grupo de bancos con el que se ha asegurado la financiación demuestra el apoyo de la comunidad financiera a Cox y su respaldo a la operación".

Enrique Riquelme, presente ejecutivo de Cox, durante su entrada a Bolsa. / Javier Barbancho

Según apuntan desde la firma, la operación permite a Cox aprovechar su conocimiento del mercado mexicano y reforzar su presencia en mercados estratégicos y de alto crecimiento, avanzando en su estrategia de invertir en activos que generen ebitda recurrente y a largo plazo.

El perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada operativa de más de 2.600 megavatios, una cartera de proyectos de generación de 12 gigavatios y la mayor suministradora privada de México, con aproximadamente el 25 % de cuota de mercado, más de 20 TWh y más de 500 grandes clientes, lo que refuerza el perfil de Cox como actor relevante en la transición energética de la región.

Además, este hito corporativo crea importantes sinergias para Cox al reforzar su estrategia de convertir a México en uno de sus grandes focos de negocio en el mercado latinoamericano, mediante la integración de sus actividades de agua y energía y el desarrollo de soluciones hídricas adaptadas a las necesidades nacionales y locales, junto con un suministro eléctrico competitivo para el tejido empresarial.

Además, la Compañía integrará la totalidad de la plantilla de Iberdrola México, cerca de 700 profesionales, lo que permitirá preservar el talento, garantizar la continuidad operativa y acelerar la captación de oportunidades de crecimiento en el país.

Plan de inversiones

Tras esta operación, el grupo prevé una inversión de 5.500 millones de euros para los próximos tres años, con el objetivo de alcanzar unos ingresos anuales de entre 6.000 y 6.500 millones de euros a partir de 2028. Una fecha en la que, además, confía en lograr un ebitda de entre 1.500 y 1.600 millones de euros.

La compra de Iberdrola en México es la segunda gran operación corporativa que protagoniza la compañía fundada por Enrique Riquelme, que dio la sorpresa al adjudicarse los activos de Abengoa, durante el concurso de acreedores de la multinacional con sede en Sevilla. Una operación que ya le permitió dar un salto cualitativo.

El presidente de Cox, Enrique Riquelme, en Opendir- / INFORMACIÓN

Además, la firma también mantiene acuerdos con otros inversores para expandir su actividad en Oriente Medio y África. De esta forma, dentro de la hoja de ruta anunciada por Cox, la compañía destinará hasta 2.600 millones para la puesta en marcha de nuevos activos de energía, agua y transmisión en México, que se afianza así como su gran mercado.

Otros 850 millones serán para inversiones en América Central, unos 250 para Brasil y otros 650 para Chile. En España la compañía tiene en cartera proyectos por 200 millones de euros y los restantes 950 millones son para sus planes en Oriente Medio y África, donde la firma tiene importantes proyectos para impulsar el negocio de la desalación, en el que Cox, gracias a los conocimientos y los activos heredados de Abengoa, es líder mundial.