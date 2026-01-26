Las experiencias inmersivas de Virtual Zone ya facturan 3,5 millones de euros

Virtual Zone, la compañía alicantina especializada en experiencias de realidad virtual inmersiva, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación que ronda los 3,5 millones de euros, una cifra que supera las expectativas iniciales y marca un salto significativo frente a años anteriores.

Este crecimiento ha ido acompañado de un paso clave en su internacionalización, con la apertura de su primer centro en India, un hito dentro de su estrategia global. Además, la compañía ha reforzado su catálogo con nuevas experiencias inmersivas de carácter cultural y narrativo, como la recreación del Titanic o la experiencia La Luna, ampliando su público objetivo y diversificando su propuesta de valor.

La compañía, fundada en Alicante y con centros operativos en ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla y Murcia, afronta 2026 con una hoja de ruta ambiciosa centrada en la expansión internacional, la inversión estratégica y el desarrollo de contenidos propios.

De esta forma, Virtual Zone va a iniciar durante el presente ejercicio una nueva fase de desarrollo con una estrategia orientada a la consolidación global. Entre sus principales objetivos se encuentra duplicar su facturación, con una previsión de ingresos cercana a los seis millones de euros, apoyada en la expansión de su red de centros y en el crecimiento del consumo de experiencias inmersivas.

Nuevos centros

La marca prevé asimismo ampliar su presencia física en España y Europa, con nuevas aperturas estratégicas en ciudades como Bilbao, Pamplona, Zaragoza o Cádiz, reforzando su cobertura territorial y acercando la realidad virtual a nuevos públicos.

Guillermo Sánchez y Enric Costa, CEO y fundador de Virtual Zone, respectivamente. / PILAR CORTES

La expansión internacional seguirá siendo uno de los principales motores de crecimiento de la compañía. Durante 2026, Virtual Zone dará el salto a Estados Unidos y reforzará su presencia en India, apostando por mercados con un gran potencial y un creciente interés por las experiencias de realidad virtual.

En paralelo, continuará priorizando la creación y lanzamiento de experiencias originales, ampliando su catálogo global y reforzando su diferenciación dentro del sector, con propuestas que combinan entretenimiento, cultura y narrativa experiencial.

A medio plazo, la empresa se ha fijado como objetivo superar los 10 millones de euros de facturación en 2027, reflejo de su confianza en el crecimiento del mercado de la realidad virtual y en su capacidad para liderar experiencias inmersivas de alto nivel.

Financiación

Como parte de su plan de consolidación y escalabilidad, Virtual Zone ha puesto en marcha un vehículo de inversión de capital privado dotado con 2,5 millones de euros, destinado a impulsar la apertura de nuevos centros propios y franquiciados.

Esta iniciativa permitirá acelerar el crecimiento en Europa y otros mercados estratégicos, al tiempo que refuerza la competitividad de la compañía en un sector cada vez más dinámico y con la entrada de grandes operadores del entretenimiento y la tecnología inmersiva.

Una de las salas de Virtual Zone. / INFORMACION

Su enfoque, que combina entretenimiento, cultura y tecnología, abre oportunidades no solo en el ocio, sino también en ámbitos como la educación, el turismo y la narrativa experiencial.

Según Enric Costa, fundador de Virtual Zone, "2025 ha sido un año clave para Virtual Zone, en el que hemos confirmado que nuestro modelo de experiencias inmersivas es sólido y escalable. Afrontamos 2026 con la ambición de crecer a nivel internacional sin perder nuestra esencia: crear experiencias de realidad virtual que emocionen y conecten con todo tipo de públicos".