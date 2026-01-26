La pesca de Alicante aumenta sus capturas pese a los recortes y el cambio de redes

Podría parecer un sinsentido, pero se trata de la pura realidad. En medio de los recortes impuestos por la Unión Europea (UE) en los días para salir a faenar y la imposición del cambio de redes por otras más amplias, las capturas de los pescadores alicantinos se han incrementado de manera más que considerable, pasando en solo dos años de 8.251 toneladas a nada menos que 11.179. ¿La explicación? Pues no es otra que la fauna marina se está recuperado, lo que no hace otra cosa que cargar de argumentos al sector en sus reivindicaciones ante las autoridades comunitarias para que cesen de una vez por todas unas restricciones que están poniendo a las embarcaciones contra las cuerdas.

La que acaba de finalizar ha sido una semana caliente en el sector pesquero. La práctica totalidad de la flota, también la de la provincia de Alicante, protagonizaba el lunes una huelga, dejando las embarcaciones amarradas a puerto, en contra de una nueva normativa que consideraban imposible de cumplir. La presión ejercida ofreció sus frutos, y después de una reunión mantenida con la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime, se conseguía una flexibilización de las exigencias.

La UE obligó a las embarcaciones a cambiar las redes por otras más amplias. / PILAR CORTES

Lo que se obtuvo, en concreto, es que no sea necesario avisar con dos horas y media de antelación de la llegada a puerto para evitar esperas innecesarias, así como que no se sancionen las discrepancias que puedan surgir en los kilos declarados tras su pesaje a bordo, siempre que la declaración de desembarque sea correcta.

Pero esta ha sido solo la última batalla en una larga lista de desencuentros con la Unión Europea. Y es que los recortes en la pesca de arrastre del Mediterráneo, basados en criterios de sostenibilidad, arrancaron hace seis años. Desde entonces, y de forma paulatina, las embarcaciones han pasado de faenar 240 días al año a solo 133. Además, en 2025, para mantener estas mismas jornadas, los pescadores se vieron obligados a cambiar las redes por otras más amplias, perdiendo con ello las especies legales de menor tamaño.

Capturas de los puertos de Alicante en 2025. / INFORMACION

Pues bien, pese a todo ello, las capturas están yendo al alza. Así lo revelan los datos ofrecidos por la Conselleria de Agricultura y Pesca, los cuales revelan que, tras unos primeros años, los coincidentes con el inicio de los recortes, en que los desembarcos se redujeron de forma notable, en los dos últimos ejercicios ha habido una notable recuperación. De hecho, se ha pasado de las 8.251 toneladas de 2023 a las 11.179 de 2025. Todo con un paso intermedio de 11.061 toneladas en 2024. Así, en el último ejercicio el crecimiento no ha sido destacado, aunque ha coincidido con el cambio de redes.

Valor de las capturas

El valor de las capturas, como cabría suponer, también ha ido mejorando, transitando desde los 49,4 millones de euros de hace dos años a los 63,1 millones de 2025. Por medio, los 60,4 millones de 2024.

Con todo ello, cabría suponer que los recortes de los años precedentes han surtido efecto y que eso ha contribuido a la recuperación de la fauna marina. Un hecho, en cualquier caso, al que se agarra el sector para reclamar no solo el cese de las restricciones, sino también el aumento de los días para salir a faenar.

El secretario de la Federación de Cofradías de Pesca de la Provincia de Alicante, Juan Mulet, remarca que «para una embarcación es muy difícil sostener la actividad con solo medio año de actividad. Ninguna empresa lo conseguiría, y ya es hora de que dejen de castigarnos, cuando se pone en evidencia que la recuperación de la fauna marina es una realidad incuestionable».

Protesta de los pescadores el pasado lunes en Santa Pola con motivo de la huelga. / AXEL ALVAREZ

En parecidos términos se expresa José Pedro Baidal, patrón de una embarcación de Santa Pola, quien señala que «llevamos mucho tiempo en el punto de mira de la Unión Europa, con nuevas normas, año tras año, que no hacen otra cosa que complicar nuestra actividad». Algo que, remarca, considera injustificado, y más cuando cada vez hay más pescado.

Tanto el Gobierno de España, en las últimas negociaciones ante el Parlamento Europeo, como la Conselleria de Agricultura, Agua Ganadería y Pesca y la propia Diputación, vienen mostrando su apoyo al sector, apoyándose precisamente en la recuperación de la fauna marina para respaldar sus reivindicaciones.

Loreto Serrano, diputada provincial y alcaldesa de Santa Pola, precisamente el municipio con el principal puerto en embarcaciones y capturas, acusa a la Unión Europea de evidenciar un total desconocimiento de la realidad de la pesca del Mediterráneo. «Se están adoptando decisiones desde un despacho, sin saber en realidad qué es lo que sucede en estas aguas ni la importancia de una actividad tradicional como esta, de la que dependen numerosas familias».

Desde la conselleria se calcula que las restricciones están poniendo en peligro más de 2.000 puestos de trabajo, en una muestra de la relevancia económica de la pesca provincial.