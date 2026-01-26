Los trenes de Cercanías de Alicante: puntualidad casi británica

En plena convulsión por los últimos accidentes ferroviarios en Andalucía y Cataluña y el caos originado en el servicio de "rodalies" de esta última comunidad, llama la atención que Alicante cuente con unos trenes de Cercanías que rozan la más estricta puntualidad. Nada menos que el 97 % de los convoyes que circulan por este territorio cumplen con diligencia los horarios, hasta el punto de que el retraso medio es de solo 0,5 minutos o, lo que es lo mismo, apenas 30 segundos, según los datos facilitados por Renfe. Una marca más que destacada, que sitúa a la provincia de Alicante como el quinto territorio nacional con un mayor grado de puntualidad. Pero como no todo es oro lo que reluce, las cercanías alicantinas también tienen posibilidades de mejora. Empezando por las frecuencias, insuficientes para muchos usuarios, sobre todo en la comunicación entre Alicante y Elche, y continuando con la obra pendiente de la variante de Torrellano, para la cual, eso sí, se ha licitado la redacción de los proyectos.

Asistiendo a los retrasos en diferentes trazados del AVE por las limitaciones de velocidad, y a las continuas dilaciones e, incluso, la suspensión del servicio este pasado fin de semana de las "rodalies" de Cataluña, la situación que viven los trenes de Cercanías alicantinos en Alicante se podría decir que rozan la perfección. Al menos en lo que respecta al apartado de la puntualidad.

Un tren de cercanías en las inmediaciones del barrio alicatino de San Gabriel repleto de pintadas. / ALEX DOMINGUEZ

Y es que, según los últimos datos aportados por Renfe, correspondientes a diciembre de 2025, el 97,2 % de los ferrocarriles que circulan por la provincia cumplen casi con exactitud los horarios, arrojando con ello un retraso medio de 0,5 minutos. Se trata de un registro a tener en cuenta, dado que solo hay cuatro territorios a nivel nacional que alcancen un mayor grado de puntualidad. Este es el caso de la demarcación de Zaragoza, con 0,2 minutos; de Bilbao, con 0,3 minutos; y Asturias y Málaga, con 0,4 minutos cada uno.

En el otro extremo, es decir, en el de los territorios con mayores retrasos, aparece Sevilla, con 6,6 minutos; Cantabria, con 5,1 minutos; Cádiz, con 2,3 minutos; y San Sebastián, con 1,8 minutos. En lo que respecta a las principales urbes, la media de los retrasos en Barcelona es de 1,6 minutos; en Valencia de 1,2 minutos; y en Madrid de 0,6 minutos.

Cabe destacar, asimismo, que la media de los retrasos de la provincia de Alicante de aquellos trenes que incumplen los horarios es de 9,5 minutos, aunque la proporción es muy exigua, toda vez que se trata del 2,8 % del total.

Frecuencias

Con todo, y pese a que se trata de datos positivos, el servicio de cercanías es susceptible de mejora en otros apartados. Empezando por el de las frecuencias. Es una reivindicación que viene de lejos, sobre todo en lo que respecta a los trayectos entre Alicante y Elche, las dos ciudades con más habitantes de la provincia y, después de Valencia, las de mayor población de la Comunidad Valenciana.

Pasajeros comprando billetes para cercanías en la estación de Alicante en una imagen de archivo. / Jose Navarro

Salvo en las horas punta, en que hay salidas entre diez minutos y un cuarto de hora de diferencia, el resto se mueven entre una hora y 40 minutos, lo cual se entiende por parte de los usuarios demasiado tiempo para un enlace que conecta dos ciudades de este tamaño, y en el que los desplazamientos son frecuentes por motivos tanto de estudios como de trabajo.

Estas frecuencias contrastan, por ejemplo, con las existentes entre las otras dos grandes ciudades de la Comunidad Valenciana, como son Valencia y Castellón, que oscilan entre los diez y los 20 minutos.

Variante

Por otro lado, y en lo que concierne a la mejora de las infraestructuras viarias, sigue pendiente de ejecución otra de las grandes reivindicaciones provinciales, como es la variante de Torrellano. Adif, eso sí, licitaba reciente la redacción de los proyectos a través de una inversión de 6,3 millones de euros.

Las obras tienen como objetivo completar el diseño de la nueva red arterial ferroviaria de Alicante, posibilitando a su vez el desmantelamiento de la vía de la costa en las inmediaciones del barrio de San Gabriel. Con un trazado de 10,3 kilómetros, la variante dará cabida tanto a trenes de viajeros como de mercancías de ancho estándar, todo ello, también, a través del desdoblamiento de varios tramos y la optimización de la conexión entre las redes de Cercanías y la Alta Velocidad.

Otra de las quejas recurrentes por parte de los usuarios ha sido la utilización en el servicio de cercanías de algunos trenes cuyas condiciones serían mejorables en cuanto a confort y estado de conservación, tanto a nivel interno como externo, y también en el aspecto mecánico, lo que se ha traducido en averías.