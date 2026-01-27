Alicante cierra un año histórico para el empleo con más de 52.000 nuevos ocupados

Alicante fue uno de los grandes motores de la creación de empleo en España durante el año pasado, con unas cifras muy poco habituales. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa que se acaba de hacer pública, la provincia cerró 2025 con un total de 914.500 ocupados, la más alta de toda su historia, lo que también redujo la tasa de paro registrado hasta el 10,29 %, un nivel desconocido desde el segundo trimestre del año 2007, justo antes de que empezaran los primeros síntomas que condujeron al estallido de la burbuja inmobiliaria.

En términos absolutos, durante el pasado ejercicio encontraron trabajo en la provincia 52.100 personas, en uno de los mayores ritmos de creación de empleo de las últimas décadas, tan solo superado por los 57.100 nuevos ocupados que se contabilizaron en 2004 -cuando se produjo la regularización extraordinaria de inmigrantes que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- y la de 2022, cuando la desescalada tras la pandemia y la vuelta a la normalidad permitieron el regreso a sus trabajos de 77.000 personas.

Con esta cifra, además, Alicante se sitúa como la tercera provincia que más empleó generó durante 2025, únicamente superada por Madrid, con 78.800 nuevos ocupados, y por Málaga, que sumó 71.200; y muy por delante de otras demarcaciones con mayor población, como Barcelona, que apenas generó en comparación 27.700 ocupados, o Valencia, que ganó 29.400. En total, en el conjunto de España se crearon 605.400 puestos de trabajo.

Sectores

Una de las sorpresas que deparan los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2025 es la evolución por sectores. A pesar del innegable buen momento que atraviesa el sector turístico, en el cómputo anual no fueron los servicios los que lideraron la generación de puestos de trabajo, sino la industria. Las fábricas de la provincia empleaban al finalizar el año a 149.000 personas, 27.100 más que en 2024 y su mayor volumen al menos desde 2008.

Un camarero atiende a los clientes de una terraza de Benidorm. / DAVID REVENGA

Igualmente, la construcción ganó hasta 13.000 trabajadores, con lo que ya emplea a 83.200 alicantinos, también la mayor cantidad de los últimos 15 años, aunque en este caso todavía lejos del máximo que llegó a alcanzar en los años centrales de la burbuja inmobiliaria.

Por su parte, los servicios siguen siendo la actividad que más personas ocupa en la provincia, 664.000, pero en los últimos doce meses sólo ha sumado 6.900 empleos. En este sentido, cabe señalar que la cifra se ha visto afectada por la caída que sufrió el sector en el último trimestre, en el que destruyó 7.600 empleos, lo que ha lastrado el balance anual. Por último, la agricultura ocupa a 18.400 personas, 5.200 más que un año antes.

Parados

Esta importante generación de empleo ha permitido no solo absorber todo el incremento de la población activa registrado en el último año, sobre todo por la llegada de nuevos trabajadores migrantes, sino también reducir considerablemente la cifra de parados. De esta forma, en el último trimestre de 2025 buscaban empleo 104.900 personas, 27.500 menos que un año antes.

Una de las oficinas que comparten el Sepe y el servicio autonómico de empleo Labora en Alicante. / DAVID REVENGA

De esta forma, la tasa de paro ha caído en este periodo más de tres puntos, hasta situarse en el 10,29 %, según el INE. Una tasa que, además, recorta distancias con la media nacional, que finalizó 2025 en el 9,93 %.