La ibense ITC Packaging prepara una inversión récord de casi 10 millones este año

Tras cerrar el pasado año con una facturación superior a los 75 millones de euros, el grupo ITC Packaging prepara para este 2026 la mayor inversión de su historia, con casi 10 millones de euros que destinará a ampliar y mejorar su capacidad de producción. De esta forma, la compañía pretende consolidarse como uno de los mayores fabricantes de envases para la industria alimentaria y la cosmética.

La firma es una de las pocas capaces de ofrecer en el mercado envases mediante tres tecnologías distintas: la inyección de polipropileno con decoración IML, inyección-soplado de envases de PET y, recientemente, desembarcó en el mercado de los envases termoformados.

Estas tres divisiones industriales se verán reforzadas para atender los numerosos proyectos a incorporar durante 2026. Para ello se prevé reforzar el parque de maquinaria de la división de inyección con una inyectora eléctrica de última generación. Igualmente, se complementará con nuevos moldes, sistemas de robótica y la incorporación de varios sistemas de final de línea encaminados a mejorar la automatización y eficiencia productiva.

Por su parte, la remodelación de la planta industrial de Sopelana entrará en su fase final mediante una adecuación de las instalaciones para ampliar capacidad y espacio productivo. Esta etapa se prevé que abarque los ejercicios 2026 y 2027.

El desglose

Buena parte del esfuerzo inversor irá destinado a dotar de nuevos medios a ITC Crea, el centro de innovación, que está trabajando en varios desarrollos innovadores de packaging con especial atención a la sostenibilidad como la inyección de envases de PET de pared fina o envases inteligentes con etiquetas RFID/NFC, la misma tecnología que se utiliza, por ejemplo, para pagar con el móvil.

Instalaciones de ITC Packaging. / INFORMACIÓN

En total, la inversión agregada de las dos empresas del grupo, la propia ITC y Advanced PET (división de PET), alcanzará los 9,6 millones de euros. Una apuesta que viene a reforzar el posicionamiento estratégico de la compañía como proveedor global de soluciones de packaging.

ITC Packaging es uno de los principales fabricantes de envases plásticos para industrias como la alimentaria, cuidado del hogar y cosmética, entre otras. Actualmente cuentan con tres plantas de producción situadas en las localidades de Ibi y Sopelana (Vizcaya).

Además, la compañía también firmó a finales de 2023 un acuerdo con la alcoyana Erum para comercializar conjuntamente algunos productos en el mercado marroquí y potenciar así su internacionalización.

Trayectoria

La historia de la firma se remonta a los años 60, cuando nació como industria auxiliar del juguete. En concreto, fabricaba minimecanismos con sonido para muñecas. Poco a poco fue evolucionando y en 1989 nació Artipal, el germen del actual negocio de envases del grupo, ya que fue la primera firma en fabricar una figura para contener helado: la de Curro, la popular mascota de la Expo 92 de Sevilla. Un negocio que continuó con otras figuras, de la mano de Nestlé.

También fueron pioneros en la utilización del sistema ILM, que son los que incorporan la decoración entre las distintas capas del plástico, de forma que no necesitan etiqueta. Fue en 2014 cuanto la compañía dio un salto cualitativo al adquirir la planta de un competidor en Sopelana, que le permitió aumentar sus exportaciones.